В Возжаевке счета за квартиру дополнили списком должников

В Возжаевском гарнизоне управляющая компания «Спутник» ввела новую форму квитанции. На обратной стороне обнародовали список должников по квартплате.

Жильцы домов получили квитанции за январь 2019 года. На обратной стороне листа управляющая компания обнародовала список должников за предоставленные услуги по содержанию и техническому обслуживанию многоэтажек. В список попали те, кто больше двух месяцев не платил за квартиру. Минимальная сумма задолженности составляет 3 016 рублей, максимальная – почти 15 000 рублей. По состоянию на 1 января 2019 года возжаевцы задолжали «Спутнику» 3 908 000 рублей.

Как сообщает администрация Белогорского района, из 80 квартир дома № 53 должниками являются 43 квартиросъемщика. Сумма задолженности составила 486 348 рублей 39 копеек.