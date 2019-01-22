Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:42 0

В Возжаевке счета за квартиру дополнили списком должников

В Возжаевке счета за квартиру дополнили списком должников
Фото: www.belraion.ru

В Возжаевском гарнизоне управляющая компания «Спутник» ввела новую форму квитанции. На обратной стороне обнародовали список должников по квартплате.

Жильцы домов получили квитанции за январь 2019 года. На обратной стороне листа управляющая компания обнародовала список должников за предоставленные услуги по содержанию и техническому обслуживанию многоэтажек. В список попали те, кто больше двух месяцев не платил за квартиру. Минимальная сумма задолженности составляет 3 016 рублей, максимальная – почти 15 000 рублей. По состоянию на 1 января 2019 года возжаевцы задолжали «Спутнику» 3 908 000 рублей.

Как сообщает администрация Белогорского района, из 80 квартир дома № 53 должниками являются 43 квартиросъемщика. Сумма задолженности составила 486 348 рублей 39 копеек.

Просмотров всего: 514

#ЖКХ

распечатать


Общество 1

Более 530 бюджетных организаций подали заявки на заключение договоров на вывоз ТКО
Общество

Жители дома в поселке аэропорта месяц живут без горячей воды

Общество 5

В Благовещенске на очистных сооружениях спустя 10 лет заменили электролизер
Происшествия 2

Прокуратура: 11 домов Благовещенска оставались без тепла дважды за двое суток

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь