Звание «Ветеран труда» получат 50 амурчан

В министерстве социальной защиты населения Амурской области состоялось первое в 2019 году заседание комиссии по рассмотрению заявлений и документов на присвоение звания «Ветеран труда». На заседании было рассмотрено 50 заявлений граждан, претендующих на присвоение звание «Ветеран труда».

В состав комиссии входят представители министерства социальной защиты населения Амурской области, министерства юстиции области и члены общественного совета при министерстве социальной защиты населения. По результатам заседания единогласно было принято решение признать право на присвоение звания «Ветеран труда» у всех 50 заявителей и включить их в проект постановления губернатора Амурской области «О присвоении звания "Ветеран труда"».

На первом в этом году заседании комиссии рассматривались документы амурчан на присвоение звания «Ветеран труда» из 12 муниципальных образований Приамурья, больше всего заявителей было из Благовещенска – 17 человек, по 5 заявлений было подано в Белогорске и Тынде.

«Почётное звание "Ветеран труда" присваивается гражданам Российской Федерации за продолжительный добросовестный труд. Несомненно, присвоение почетного звания "Ветеран труда" является признанием заслуг тружеников, а также дает гражданам право на получение ряда мер социальной поддержки», – отметила заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Галина Шёлкова.

В Амурской области за счет средств областного бюджета ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 691,24 рубля, единый социальный проездной билет либо социальная карта на проезд на пассажирском транспорте общего пользования. Кроме того, ветеранам труда предоставляется ежемесячная социальная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе твердого топлива при наличии печного отопления, в размере 50 % платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Право на получение звания «Ветеран труда» и соответствующие меры социальной поддержки предоставлены гражданам, имеющим определенные награды и трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин либо (в случае прохождения заявителем службы) наличие выслуги 20 лет в календарном исчислении.

Вопросы, касающиеся присвоения звания «Ветеран труда», в том числе вопросы о том, какие награды дают право на присвоение звания «Ветеран труда», амурчане могут уточнить в территориальных управлениях социальной защиты населения или по единому социальному телефону: 8(4162)200-213.

В настоящее время в Амурской области проживает более 44,5 тысячи граждан, имеющих звание «Ветеран труда», сообщает областное правительство.