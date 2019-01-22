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22января
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сегодня, 17:39 1

Звание «Ветеран труда» получат 50 амурчан

Звание «Ветеран труда» получат 50 амурчан
Фото: www.sima-land.ru

В министерстве социальной защиты населения Амурской области состоялось первое в 2019 году заседание комиссии по рассмотрению заявлений и документов на присвоение звания «Ветеран труда». На заседании было рассмотрено 50 заявлений граждан, претендующих на присвоение звание «Ветеран труда».

В состав комиссии входят представители министерства социальной защиты населения Амурской области, министерства юстиции области и члены общественного совета при министерстве социальной защиты населения. По результатам заседания единогласно было принято решение признать право на присвоение звания «Ветеран труда» у всех 50 заявителей и включить их в проект постановления губернатора Амурской области «О присвоении звания "Ветеран труда"».

На первом в этом году заседании комиссии рассматривались документы амурчан на присвоение звания «Ветеран труда» из 12 муниципальных образований Приамурья, больше всего заявителей было из Благовещенска – 17 человек, по 5 заявлений было подано в Белогорске и Тынде.

«Почётное звание "Ветеран труда" присваивается гражданам Российской Федерации за продолжительный добросовестный труд. Несомненно, присвоение почетного звания "Ветеран труда" является признанием заслуг тружеников, а также дает гражданам право на получение ряда мер социальной поддержки», – отметила заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Галина Шёлкова.

В Амурской области за счет средств областного бюджета ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 691,24 рубля, единый социальный проездной билет либо социальная карта на проезд на пассажирском транспорте общего пользования. Кроме того, ветеранам труда предоставляется ежемесячная социальная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе твердого топлива при наличии печного отопления, в размере 50 % платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Право на получение звания «Ветеран труда» и соответствующие меры социальной поддержки предоставлены гражданам, имеющим определенные награды и трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин либо (в случае прохождения заявителем службы) наличие выслуги 20 лет в календарном исчислении.

Вопросы, касающиеся присвоения звания «Ветеран труда», в том числе вопросы о том, какие награды дают право на присвоение звания «Ветеран труда», амурчане могут уточнить в территориальных управлениях социальной защиты населения или по единому социальному телефону: 8(4162)200-213.

В настоящее время в Амурской области проживает более 44,5 тысячи граждан, имеющих звание «Ветеран труда», сообщает областное правительство.

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#закон #таможня

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    39 минут назад

    Боже, как мало у нас ветеранов труда, всего 5,5 процента от числа населения в 800 тысяч! И это еще благодаря только региональным ветеранам (ветеранам Амурской области), а федеральных ветеранов, наверно, и одного процента не наберется! Люди честно вкалывают, стаж имеют от четверти века и более, но звание получить не могут - нет вот у них государственных и ведомственных наград ( орденов, медалей, знаков, почетных званий, Почетных грамот из Московских министерств). Власть как-будто не знает, как трудно простому труженику было и особенно сейчас получить какую-нибудь Награду из самой Москвы. Не очень -то начальники представляли к таким наградам своих работников. Как-то нужно вносить коррективы, хотя бы , если нет наград (а это редкость сейчас), то хоть Большой трудовой стаж учитывать нужно!

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