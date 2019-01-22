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Более 530 бюджетных организаций подали заявки на заключение договоров на вывоз ТКО

Более 530 бюджетных организаций подали заявки на заключение договоров на вывоз ТКО

22 января на заседании правительства Амурской области замминистра природных ресурсов Василий Офицеров доложил о подготовительной работе к реформированию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Он отметил, что одним из проблемных вопросов является заключение договоров на вывоз ТКО между региональными операторами и юридическими лицами, в том числе бюджетными организациями.

На сегодняшний день бюджетные организации области заключили 45 договоров на вывоз ТКО, на согласовании находятся 33 договора. Еще более 530 бюджетных организаций подали заявки на заключение договоров на вывоз ТКО.

«Для некоторых бюджетных организаций заключение договоров по установленным нормативам накопления приводит к росту платежей. Чтобы снизить нагрузку, рекомендуем заключать договора исходя либо из нормативов накопления отходов, либо из количества и объема контейнеров для отходов, установленных на контейнерных площадках», – сказал Василий Офицеров.

Зампред правительства Владимир Кобелев отметил, что бюджетным организациям на территории городов и районов области необходимо в срок до 1 марта 2019 года заключить соответствующие соглашения, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Kotik0028

    Kotik0028
    1 час назад

    Читаешь такие публикации и зло берет, талдычат, как бараны, - договора, договора, вывоз, вывоз ТБО, реформа и прочее. Господа, а что сейчас мусор не вывозят, договоров нет, в чем реформа то????? Эти все заседатели, комиссии, ответственные, мало ответственные и совсем безответственные лица, когда четко скажут (а не сопли жуя) ГДЕ, КУДА, КАКИМИ СИЛАМИ, ЗА СКОЛЬКО, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ ПОЛИГОНЫ, СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ЛИ ОНИ, КТО, КАКИМИ СИЛАМИ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СОРТИРОВКУ МУСОРА, ГДЕ БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ ОТСОРТИРОВАННЫХ ОТХОДОВ (БУМАГИ, ПЛАСТМАССЫ, МЕТАЛЛА, А ТАК ЖЕ ОПАСНОЙ ОТСЛУЖИВШЕЙ ПРОДУКЦИИ (БАТАРЕЙКИ, ЛАМПЫ), КАК БУДЕТ УТИЛИЗИРОВАТЬСЯ ВСЯКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, КТО БУДЕТ БРИКЕТИРОВАТЬ (СЖИГАТЬ) ОСТАВШИЙСЯ МУСОР, ГДЕ ПОЛИГОН ЗАХОРОНЕНИЯ ЭТИХ ОСТАТКОВ. Господину Орлову необходимо выяснить, решены ли эти вопросы, если решены, то да, область готова к реформе, если нет, то необходимо отложить ее до следующего года.

    PS: если же будет, как всегда, ничего не решили, но бабла хапнули, а потом заявили - ошиблись, не получилось, то господину Орлову необходимо рассмотреть сразу состав комиссии по раследлванию создавшегося мусорного коллапса, для передачи материалов в суд с целью наказания виновных лиц. Я, не судья, но помечтать можно, наказанием принудительными работами, причем не на рабочем месте, а с лопатой, так на годик, для устранения содеянного.

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