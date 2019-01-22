22 января на заседании правительства Амурской области замминистра природных ресурсов Василий Офицеров доложил о подготовительной работе к реформированию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Он отметил, что одним из проблемных вопросов является заключение договоров на вывоз ТКО между региональными операторами и юридическими лицами, в том числе бюджетными организациями.

На сегодняшний день бюджетные организации области заключили 45 договоров на вывоз ТКО, на согласовании находятся 33 договора. Еще более 530 бюджетных организаций подали заявки на заключение договоров на вывоз ТКО.

«Для некоторых бюджетных организаций заключение договоров по установленным нормативам накопления приводит к росту платежей. Чтобы снизить нагрузку, рекомендуем заключать договора исходя либо из нормативов накопления отходов, либо из количества и объема контейнеров для отходов, установленных на контейнерных площадках», – сказал Василий Офицеров.

Зампред правительства Владимир Кобелев отметил, что бюджетным организациям на территории городов и районов области необходимо в срок до 1 марта 2019 года заключить соответствующие соглашения, сообщает пресс-служба областного правительства.