В Амурскую область вернулась «Деловая Россия»

В Амурской области после долгого перерыва возобновляет свое действие общероссийская общественная организация «Деловая Россия». Это происходит по инициативе губернатора региона в рамках соглашения, подписанного на Восточном экономическом форуме 2018 года.

«Деловая Россия» сегодня объединяет 3 тысячи предпринимателей, которые от лица этой организации вошли в 240 совещательных и экспертных структур федерального и международного уровня, а также в 25 общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.

В Амурской области «Деловая Россия» также будет иметь своих представителей в общественных советах различных органов власти.

«В первую очередь, общественная организация "Деловая Россия" – это общество, которое объединяет большое количество предпринимателей по всей России и в Амурской области, в частности. Поэтому основная задача – работа с предпринимателями, решение системных вопросов, которые касаются различных отраслей бизнеса. И, безусловно, это совместная работа с органами власти, потому что без нее невозможно построить мощный инвестклимат, выстроить качественный инвестрейтинг региона. Это хорошая, слаженная работа всех заинтересованных лиц», – говорит куратор «Деловой России» в ДФО, председатель приморского регионального отделения Алексей Тимченко.

«Мы вновь решили подтвердить свой статус на территории Амурской области, пригласить новых членов для новых усилий, организовать ту самую "Большую четверку", состоящую из четырех больших общественных организаций – "Опора России", "Торгово-промышленная палата", РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей – Прим. ред.) и, собственно, "Деловая Россия"», – рассказывает и.о. председателя амурского регионального отделения «Деловой России» Мария Сафронова.