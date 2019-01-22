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22января
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сегодня, 16:44 3

Мэрия Свободного: по реализации плана развития города проделана большая работа, но пока ее не видно

Мэрия Свободного: по реализации плана развития города проделана большая работа, но пока ее не видно
Фото: www.amur.info

Счетная палата РФ раскритиковала план развития города Свободного. Ситуацию прокомментировали в мэрии Свободного и областном правительстве. По словам властей, проделана большая работа, которая кажется незаметной. Основные строительные работы пройдут в 2019 и 2020 годах.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», по оценке Счетной палаты РФ, план развития Свободного не является документом стратегического планирования. Фактически он направлен только на создание и восстановление городской инфраструктуры одного моногорода, посчитали специалисты ведомства. К 1 декабря 2018 года правительство области использовало только 41,1 % выделенных средств. Проверка показала, что из шести мероприятий, которые было необходимо провести еще в 2017 году, два не завершены даже к октябрю 2018 года.

В пресс-службе администрации Свободного сообщили, что местные власти, конечно, не могут давать оценку деятельности Счетной палаты. «Но вместе с этим можно сказать, что работы по реализации плана развития Свободного очень много делается. Но в основном это та работа, которую не видно: прокладка коммуникаций, инженерных сетей и тому подобное. Но это фундамент, на котором будут вестись остальные работы», – пояснили в пресс-службе городской администрации.

В пресс-службе областного правительства добавили, что за три года на реализацию плана выделено более пяти миллиардов рублей. В 2018 году было профинансировано мероприятий на 1,7 миллиарда рублей. Активно велась подготовительная работа, разрабатывалась проектная документация, проводились конкурсные процедуры, заключались государственные контракты. Основные строительные работы и поставка оборудования ожидаются в 2019 и 2020 годах.

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#российская власть #Свободный

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Бык с плугом на покой тащился по трудах,

    А Муха у него сидела на рогах,

    И Муху же они дорогой повстречали.

    «Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос.

    А та, поднявши нос, В ответ ей говорит:

    «Откуда? — Мы пахали!»

    - из басни 1803 года, Ивана Ивановича Дмитриева.

  • santyago

    santyago
    3 часа назад

    Работа которую не видно,это не работа а пыль в глаза.Такое чувство что в счетной палате дурачки сидят и ничего в этом не понимают!!!

  • Пальмочка

    Пальмочка
    2 часа назад

    Большую работу видно всегда, в любой сфере. Либо работа все-таки небольшая, либо те большие действия которые проведены, не работа, а только разговоры о работе.Руководители Свободного должны принять все меры, чтобы эту ситуацию и справлять, а не доказывать, что в Счетной палате ничего не замечают.

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