Прохора Шаляпина выгнали с могилы Мэрилин Монро

Прохор Шаляпин посетил в Лос-Анджелесе кладбище в мемориальном парке Westwood Village, где похоронена знаменитая актриса Мэрилин Монро (Marilyn Monroe). Шаляпин начал исполнять возле могилы песни, но полиция сочла такое поведение неподобающим и выгнала его с территории кладбища.

Прохор хотел положить на могилу кинодивы цветы, чтобы поддержать традицию, начатую ее бывшим мужем, бейсболистом Джо Ди Маджо. Мужчина приносил по две красные розы каждую неделю на могилу кинодивы, пока не скончался.

«Я принес цветы. Подошла охрана и почему-то унесла их. А потом я спел у могилы Мэрилин народную песню „Ноченька лунная“. После этого уже ко мне подошли два полицейских и попросили покинуть территорию кладбища. Такие странные порядки: цветы приносить нельзя, петь тоже нельзя», — пожаловался артист в интервью «Комсомольской правде».

Прохор также рассказал, что рядом с Монро погребен основатель Playboy Хью Хефнер, который умер в 2017 году. Это место на кладбище он купил за 20 лет до смерти и завещал похоронить его именно по соседству с Мэрилин.

Шаляпин путешествует по Америке без возлюбленной Виталины Цымбалюк-Романовской. Певец купил тур еще до того, как они начали встречаться.

Два года назад Виталина Цымбалюк-Романовская развелась с Арменом Джигарханяном, но экс-супруги до сих пор продолжают выяснять отношения в суде.