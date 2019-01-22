СМИ: хабаровчан на Крещение не пускали к купели без крестильных рубах и косынок

Фото: dvnovosti.ru

Жителей Хабаровска, которые на Крещение пришли окунуться в купель в Спасо-Преображенском соборе, вынуждали приобрести для погружения крестильные рубахи и платки. Из-за этого некоторые возмущенные верующие даже покидали собор.

Речь идет о купании в Спасо-Преображенском соборе, который расположен у площади Славы. На этот раз горожане не нашли привычной уличной чаши с деревянными бортами – купание проходило в самом соборе, сообщает DVHab.ru.

При этом уточняется, что женщинам можно было окунуться только в одеянии, закрывающем тело, и платке. Тех, кто пришел в купальнике, отправляли домой либо предлагали купить необходимое на месте – платок за 200 рублей, рубаху – от 700 рублей. Расплатиться можно было как наличными, так и картой.

«Я в шоке. Уже лет пять хожу сюда окунаться в священную воду, но с таким сталкиваюсь впервые. А если у меня денег нет? Это значит, я не верю в бога и не имею права окунаться? Кому надо, тот и без "вымогательств" пожертвует деньги на храм», — возмутилась прихожанка храма Валентина.

Сообщается, что продавец рубах и платков, не стесняясь, говорила, что без платка не благословляют. Из-за этого многие разворачивались и уходили.

«Я верующий человек, но что значит фраза — "нет платка, нет благословения"? Я нахожусь в храме, а не на рынке. Все желание окунаться пропало», — сказал хабаровчанин Андрей.

Фото: dvnovosti.ru