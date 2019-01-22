Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:20 6

СМИ: хабаровчан на Крещение не пускали к купели без крестильных рубах и косынок

СМИ: хабаровчан на Крещение не пускали к купели без крестильных рубах и косынок
Фото: dvnovosti.ru

Жителей Хабаровска, которые на Крещение пришли окунуться в купель в Спасо-Преображенском соборе, вынуждали приобрести для погружения крестильные рубахи и платки. Из-за этого некоторые возмущенные верующие даже покидали собор.

Речь идет о купании в Спасо-Преображенском соборе, который расположен у площади Славы. На этот раз горожане не нашли привычной уличной чаши с деревянными бортами – купание проходило в самом соборе, сообщает DVHab.ru.

При этом уточняется, что женщинам можно было окунуться только в одеянии, закрывающем тело, и платке. Тех, кто пришел в купальнике, отправляли домой либо предлагали купить необходимое на месте – платок за 200 рублей, рубаху – от 700 рублей. Расплатиться можно было как наличными, так и картой.

«Я в шоке. Уже лет пять хожу сюда окунаться в священную воду, но с таким сталкиваюсь впервые. А если у меня денег нет? Это значит, я не верю в бога и не имею права окунаться? Кому надо, тот и без "вымогательств" пожертвует деньги на храм», — возмутилась прихожанка храма Валентина.

Сообщается, что продавец рубах и платков, не стесняясь, говорила, что без платка не благословляют. Из-за этого многие разворачивались и уходили.

«Я верующий человек, но что значит фраза — "нет платка, нет благословения"? Я нахожусь в храме, а не на рынке. Все желание окунаться пропало», — сказал хабаровчанин Андрей.

Фото: dvnovosti.ru

Просмотров всего: 770

#Дальний Восток #религия

распечатать


Общество 4

Белогорцы предложили неординарные решения развития Дальнего Востока
Власть 11

Депутаты Приморья одобрили бывшую амурскую чиновницу Щербину как вице-губернатора
Общество

Военные взорвали 10 тонн тротила в месте схода оползня на Бурее (видео)
Общество 3

На Бурее началась активная фаза ликвидации гигантского оползня
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    3 часа назад

    Правильно, однако, большевики поступали в 20-30х годах...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

  • холостяк

    холостяк
    58 минут назад

    Да здравствует церковная коммерция. Я бы к списку рубаха и платок церковные трусы продавал мало ли чего.

  • Я сама

    Я сама
    27 минут назад

    холостяк

    Да здравствует церковная коммерция. Я бы к списку рубаха и платок церковные трусы продавал мало ли чего.



    Полотенца, сланцы?

    Чего они так слабо эту тему подняли? Лохи!

  • Дмитрий0706

    Дмитрий0706
    6 минут назад

    Да вы посмотрите ,сам посещаю храм ,сейчас священник это бизнес мэны ,нет к ним доверия

  • tankist btb

    tankist btb
    4 минуты назад

    Религия это опиум для народа

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь