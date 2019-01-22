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Житель Свободного, стрелявший в мужчину, обжаловал приговор

Житель Свободного, стрелявший в мужчину, обжаловал приговор
Фото: pixabay.com

Житель Свободного обжаловал судебный приговор, который был вынесен ему 21 ноября 2018 года. 27-летний амурчанин был признан виновным в совершении двух преступлений, в том числе покушении на убийство при помощи обреза. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Установлено, что амурчанин нашел два ружья, переделанных под обрезы. Оружие он перевез в заброшенный гараж, где хранил без соответствующего разрешения. В конце ноября 2017 года житель Свободного на почве ранее произошедшего конфликта выстрелил из найденного обреза в живот другому мужчине. Тот не умер, поскольку ему была вовремя оказана медицинская помощь.

В суде первой инстанции амурчанин свою вину признал частично. Он указывал, что смерти пострадавшему не желал и убивать его не хотел. А в апелляционной жалобе свободненец просил переквалифицировать его действия и смягчить наказание, сообщает прокуратура Амурской области.

Изучив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции согласился с позицией представителя областной прокуратуры. Он оставил жалобу без удовлетворения, а назначенное ранее наказание посчитал справедливым.

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#происшествия #суды

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