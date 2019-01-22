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22января
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сегодня, 15:54 0

Банк России создал инвестиционный фонд для компенсации убытков АТБ

Банк России создал инвестиционный фонд для компенсации убытков АТБ
Фото: khabkrai.ru

Банк России принял решение о создании закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Фонд будет компенсировать убытки АТБ при выкупе векселей ФТК у векселедержателей. Об этом на совещании в правительстве Хабаровского края рассказал управляющий отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ ЦБ РФ Владимир Ковалев.

Владимир Ковалев отметил, что сейчас векселедержателям нужно «пройти две судебные инстанции и получить деньги в банке», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Ранее Амур.инфо сообщало, что по данным прокуратуры, амурчанам причинен ущерб на сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей. Сумма невыплаченных клиентам АТБ денежных средств по векселям ФТК оценивается почти в 4 миллиарда рублей. Из 2 700 векселедержателей около 400 проживают на территории Амурской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Чтобы прояснить текущую ситуацию в Приамурье, депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин обратился с поручением к комитету ГД РФ по финансовому рынку. Он предлагает запросить информацию в Генеральной прокуратуре РФ и в ЦБ РФ о принимаемых мерах по защите прав граждан, имеющих векселя ФТК.

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#финансы #экономика

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