Банк России создал инвестиционный фонд для компенсации убытков АТБ

Владимир Ковалев отметил, что сейчас векселедержателям нужно «пройти две судебные инстанции и получить деньги в банке», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Ранее Амур.инфо сообщало, что по данным прокуратуры, амурчанам причинен ущерб на сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей. Сумма невыплаченных клиентам АТБ денежных средств по векселям ФТК оценивается почти в 4 миллиарда рублей. Из 2 700 векселедержателей около 400 проживают на территории Амурской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Чтобы прояснить текущую ситуацию в Приамурье, депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин обратился с поручением к комитету ГД РФ по финансовому рынку. Он предлагает запросить информацию в Генеральной прокуратуре РФ и в ЦБ РФ о принимаемых мерах по защите прав граждан, имеющих векселя ФТК.