Китайские СМИ говорят о перегрузке таможни Хэйхэ при проходе 80 фур в день

Между Благовещенском и Хэйхэ начался пиковый сезон для грузовых перевозок. Пункты пропуска загружены, таможенники Хэйхэ открыли специальный «зеленый коридор» для фур со скоропортящимися товарами. За день по понтонному мосту в среднем проезжают 80 фур.

«С середины января на грузовом пункте пропуска Хэйхэ начался пиковый сезон. С 14 января на пункте пропуска китайские таможенники открыли специальный "зеленый коридор" для фур, загруженных скоропортящимися товарами, в том числе овощами и фруктами», – пишет газета «Хэйхэ Жибао». Как поясняет издание, в день через грузовой пункт пропуска Хэйхэ по понтонному мосту в Благовещенск и из Благовещенска в среднем проезжает более 80 фур.

Однако ранее редакции Biang.ru на пункте пропуска Хэйхэ говорили, что грузопоток не превышает 100 фур в день и называли его низким. Эти показатели объяснили медленной скоростью досмотра фур в Благовещенске. В среднем на осмотр одной фуры в Благовещенске уходит как минимум час.

Власти Хэйхэ пояснили: действующий сейчас грузовой пункт пропуска с понтонным мостом на юго-востоке Хэйхэ – временный. В 2019 году начнется строительство нового грузового порта Хэйхэ и грузовой таможни в восточной части острова Большой Хэйхэ, чтобы китайская грузовая таможня находилась ближе к речному порту Благовещенска. В настоящее время в период навигации доставка грузов судами из порта Благовещенска и порта Хэйхэ занимает больше часа.