Военные взорвали 10 тонн тротила в месте схода оползня на Бурее

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«Работа проделана инженерными войсками очень большая. Сегодняшний подрыв, который есть, мы делали поэтапно, закладывали кумулятивные заряды, потом тротил. Где-то 100 килограммов, где-то 500 килограммов. И так методом расчетов вышло 10 тонн тротила», – сказал Булгаков. По его словам, «глубина, на которую на сегодняшний день вошли, это 3,5 метра от уровня того, что было».

Генерал рассказал, что во время схода грунта по общему объему сошло не меньше 30 миллионов тонн скальных пород. «Задача стоит одна, чтобы пошла между двумя бассейнами вода», – добавил заместитель министра.

По словам Булгакова, военные планируют нормализовать ситуацию на водохранилище до 20 февраля.

«Рассчитываем, что первую протоку мы сделаем до 1 февраля. А параллельно с этим будем делать вторую. Одновременно пойдем... Чтобы избежать рисков (при паводке), стоит задача до 20 февраля сделать сообщение», – сказал Булгаков.

По его словам, в ближайшее время будет принято решение о перебазировании на место проведения операции по воздуху вертолетом Ми-26 бульдозера-экскаватора для того, чтобы ускорить работу и завершить в те сроки, которые определил министр обороны РФ.

В середине декабря 2018 года в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в 70-80 километрах от села Чекунда произошел сход грунта с сопки объемом 34 миллиона кубометров, который перекрыл русло реки. Президент РФ Владимир Путин распорядился привлечь к ликвидации затора силы и средства Минобороны. В операции задействованы подразделения железнодорожных войск и отдельной инженерно-саперной бригады Восточного военного округа. Работы проводятся в сложнейших погодных условиях – при низкой температуре, высокой влажности и сильном ветре.

Как сообщалось ранее, место завала находится в 120 километрах от Бурейской ГЭС.