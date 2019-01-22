В колонии женщины избили сотрудников

В отношении заключенных исправительной колонии № 7 в Камчатском крае возбуждены уголовные дела. 63-летнюю осужденную за убийство и 18-летнюю осужденную за кражи подозревают в дезорганизации деятельности учреждения.

По версии следствия, женщины избили сотрудников ИК тростью и деревянной палкой. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Если вина осужденных будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает GFAclaims.com.

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