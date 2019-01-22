Жителей Благовещенска зовут зажечь свечу в окне
27 января с 19:00 в Благовещенске будет проходить всероссийская акция «Свеча памяти». Мероприятие приурочено к 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.
В рамках акции 27 января в 19:00 необходимо в темном окне квартиры, с соблюдением всех норм и правил противопожарной безопасности, выставить свечу и зажечь ее в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда.
Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, инициатором акции в областном центре выступает МБУ «Центр развития молодежных и общественных инициатив "Выбор"» совместно с представителями муниципального штаба ВОД «Волонтеры Победы» города.
Фотографии об участии в акции можно разместить в Инстаграме с хештегом #свечаблг2019.
Просмотров всего: 616