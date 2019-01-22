Пользователей сервиса BlaBlaCar проверят после убийства человека

Удобный сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar намерен ввести идентификацию пользователей по паспортным данным. Ужесточение мер безопасности связано с тем, что пассажира BlaBlaCar Виталия Чикирева обвиняют в убийстве директора московского Burger King Ирины Ахматовой.

Представитель сервиса объяснил, что на данный момент существует только верификация по номеру телефона и электронной почте. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый зарегистрировал несколько фейковых аккаунтов в BlaBlaCar, используя купленные у вокзала сим-карты и с помощью этого совершал нападения.

Представитель сервиса также уточнил, что приложение сохраняет техническую информацию клиентов, в том числе IP-адреса.

О том, что пропала директор московского ресторана Burger King Ирина Ахматова, стало известно 26 декабря. Женщина ехала из Москвы в Тулу. на собственном автомобиле. Ее тело было найдено в лесополосе, а автомобиль остался недалеко от торгового центра в Ярославле. Позднее выяснилось, что подозреваемый Чикирев заранее спланировал убийство: он задействовал фейковые аккаунты в BlaBlaCar, чтобы занять все места в машине Ахматовой и поехать с ней.

По последним данным, Чикирева заподозрили в серии нападений на женщин, сообщает «Лента.ру».