Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:58 0

Пользователей сервиса BlaBlaCar проверят после убийства человека

Пользователей сервиса BlaBlaCar проверят после убийства человека
Фото: скриншот сайта

Удобный сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar намерен ввести идентификацию пользователей по паспортным данным. Ужесточение мер безопасности связано с тем, что пассажира BlaBlaCar Виталия Чикирева обвиняют в убийстве директора московского Burger King Ирины Ахматовой.

Представитель сервиса объяснил, что на данный момент существует только верификация по номеру телефона и электронной почте. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый зарегистрировал несколько фейковых аккаунтов в BlaBlaCar, используя купленные у вокзала сим-карты и с помощью этого совершал нападения.

Представитель сервиса также уточнил, что приложение сохраняет техническую информацию клиентов, в том числе IP-адреса.

О том, что пропала директор московского ресторана Burger King Ирина Ахматова, стало известно 26 декабря. Женщина ехала из Москвы в Тулу. на собственном автомобиле. Ее тело было найдено в лесополосе, а автомобиль остался недалеко от торгового центра в Ярославле. Позднее выяснилось, что подозреваемый Чикирев заранее спланировал убийство: он задействовал фейковые аккаунты в BlaBlaCar, чтобы занять все места в машине Ахматовой и поехать с ней.

По последним данным, Чикирева заподозрили в серии нападений на женщин, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 175

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Житель Свободного, стрелявший в мужчину, обжаловал приговор

Общество

Военные взорвали 10 тонн тротила в месте схода оползня на Бурее
В России и мире

В колонии женщины избили сотрудников

Общество 1

На Бурее началась активная фаза ликвидации гигантского оползня
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь