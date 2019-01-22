На Бурее началась активная фаза ликвидации гигантского оползня

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края во вторник, 22 января, началась активная фаза ликвидации последствий огромного оползня, засыпавшего в декабре русло реки Буреи. Военные взрывают заряды для пробивания в породе специальных отверстий для закладывания взрывчатки. Вечером вторника военные должны приступить к подрыву самого оползня.

Об этом они уже предупредили местные власти, ГО ЧС, правоохранительные структуры и население, чтобы исключить возможные несчастные случаи, сообщает «КП Хабаровск».

«На месте завала сейчас работают 381 человек, 15 единиц военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов и беспилотный летательный аппарат»,– сообщили в ведомстве.

Между тем активная фаза операции началась, говорят военные. «Мы сделали уже десять пробных подрывов кумулятивных зарядов. После того как будут пробиты шурфы, мы заложим туда основную массу взрывчатки для более мощного и объемного взрыва. Грунт придется убирать слоями по два метра — иначе не получится. Объем работы очень большой и займет достаточно много времени», – рассказал Александр Первушов, заместитель командира инженерной бригады ВВО.

Военные взрывают заряды для пробития шурфов – скважины в грунте, куда заложат взрывчатку, при помощи которой военные инженеры рассчитывают ликвидировать огромный оползень. Шурф можно либо просверлить, либо проделать подрывом специального заряда. Военные сводного отряда, работающие на месте обвала скальных пород, выбрали второй путь.

Это позволяет, во-первых, пробить очень плотный, смерзшийся грунт с относительно малыми трудозатратами (подгонять к месту обвала тяжелую технику рискованно — лед, по которому она пойдет, может не выдержать), а во-вторых, изучить плотность и однородность обвалившегося грунта, чтобы затем правильно организовать его основной подрыв. Вертолетами армейской авиации в район Бурейского водохранилища доставили более 100 тонн инженерных боеприпасов. Кумулятивные заряды на снегоходах доставляются к месту операции.

Масштабные взрывы оползня продлятся до 20 февраля. Об этом со ссылкой на военных сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Там состоялось заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участие в заседании приняли ученые, спасатели и представители правительства края и Министерства обороны РФ.

Ученые подчеркивают, что взрывные работы – единственный вариант очистить русло реки от завалов. Часть обломков горной породы под водой достигают 15 метров в диаметре. При этом они не исключают, что ситуация во время взрывных работ в любой момент может выйти из-под контроля.

«Есть высокая вероятность того, что произойдет обрушение оставшейся части сопки. По объему оно будет в 4-5 раз меньше», – рассказал доктор географических наук, заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН Алексей Махинов.

Кроме того, во время подрывных работ, которые будут проводить военные, может подняться волна высотой до 20 метров, по льду пойдут трещины. Находиться в это время на реке будет опасно для жизни.

Между тем гидрологи опасаются, что даже столь масштабные взрывные не спасут населенные пункты от затопления. Канал, который образуется после взрывов, может оказаться слишком узким для пропуска большого потока воды. Сейчас перепад уровня воды на реке до завала и после составляет более 6 метров.

«В марте ожидаем повышение уровня воды у села Чекунда, по прогнозам, – около метра. Также необходимо учитывать снегозапасы, которые накопятся за февраль-март. Существует большая вероятность того, что к июню после снеготаяния мы будем иметь те отметки, которые бывают в августе», – сообщил начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии Вячеслав Паршин.

Прогноз по еще одному населенному пункту – селу Эльга – ученые должны составить до 30 января. В нем так же, как в Чекунде, проживает чуть больше 100 человек. По предварительным данным, существует риск подтопления автодороги, основания опор ЛЭП и железнодорожной насыпи.

«Мы по Чекунде понимаем, что это село и сейчас в зоне затопления. Там ничего строить нельзя, даже дамбу. Единственный вариант – переселение Чекунды. По Эльге – будем ждать заключения специалистов», - подчеркнул заместитель председателя правительства края Анатолий Литвинчук.

Сейчас рассматривается возможность переселения жителей в поселки Новый Ургал и Чегдомын.

Как сообщало Амур.инфо, в связи с планируемыми взрывами, в Бурейском районе Амурской области с 18 января был введен режим ЧС. Специалисты напоминают, что ледовая обстановка на Бурейском водохранилище остается сложной, поэтому выезд и даже выход на лед Бурейского водохранилища категорически запрещен, так как сопряжен с опасностью для жизни.

Оползень, перекрывший реку Бурею 30 миллионами кубометров породы, сошел 12 декабря. Помимо нескольких официальных версий случившегося, озвучивается и неофициальная – обвал спровоцировали незаконные геологоразведывательные работы или добыча, проводимые нелегально, но с ведома или при участии руководителей администрации района.