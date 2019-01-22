Житель Свободного убил мужчину за поцелуй

Свободненский городской суд вынес приговор 32-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении убийства. Преступление было совершено на почве ревности.

Суд установил, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою жену к другому, который ее поцеловал. Между мужчинами завязалась драка, во время которой осужденный ударил соперника ножом в грудь и живот. Потерпевший скончался от ран.

При назначении наказания суд учел обстоятельства дела и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год. Отбывать наказание осужденному придется в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает прокуратура Амурской области, приговор еще не вступил в законную силу.