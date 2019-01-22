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На месте железнодорожного ЧП в Возжаевке водителям напомнят о бдительности

На месте железнодорожного ЧП в Возжаевке водителям напомнят о бдительности

Сотрудники Забайкальской железной дороги организуют 24 января совместную профилактическую акцию на железнодорожном переезде станции Возжаевка в Белогорском районе. Она пройдет совместно с представителями ГИБДД.

Место проведения мероприятия выбрано не случайно: в конце 2018 года на этой станции по вине водителя автомобиля произошло столкновение с грузовым поездом, что привело к сходу 6 вагонов и задержке движения на несколько часов.

В ходе акции водителям машин напомнят о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, о тяжелых последствиях столкновений с железнодорожным транспортом. Участникам дорожного движения вручат информационные буклеты и тематическую промо-продукцию, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Аналогичное мероприятие в этот же день состоится на железнодорожном переезде станции Поздеевка (Ромненский район).

Как сообщало Амур.инфо, на месте железнодорожного ЧП в Возжаевке погиб монтер пути. В этом трагическом случае разбираются следователи.

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#происшествия #транспорт

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