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Небольшая облачность, почти без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 23 января

Небольшая облачность, почти без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 23 января

В Амурской области 23 января установится переменная облачность, в отдельных районах ночью пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью 2-7, в порывах до 12 метров в секунду.

Температура ночью по области составит минус 21…26, местами по северу столбики термометров опустятся до минус 36. Днём термометры покажут минус 10…15, местами по северу будет минус 20…25 .

В Благовещенске ожидается ночью переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура составит около 20 градусов ниже нуля. Днем установится небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура составит минус 10…12, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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