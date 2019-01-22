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22января
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сегодня, 13:53 0

В КЦ «Восточный» открылся музей истории и развития амурского космодрома

В КЦ «Восточный» открылся музей истории и развития амурского космодрома
Фото: russian.space

В филиале ФГУП «ЦЭНКИ» – Космическом центре «Восточный» открылся Музей истории создания и работы космодрома Восточный. 19 января там состоялся день открытых дверей.

Семьи сотрудников КЦ «Восточный» смогли увидеть экспозицию, посвященную первому запуску с космодрома, который состоялся в апреле 2016 года, побывать в космосе на кресле виртуальной реальности и узнать об особенностях самого современного космодрома России с использованием медиа-панели.

На сайте ЦЭНКИ сообщается, что Музей истории создания и работы космодрома Восточный создается по инициативе КЦ «Восточный» в административном здании Промышленной строительно-эксплуатационной базы. В дальнейшем здесь появятся экспозиции, посвященные истории создания Восточного, городу Циолковский – его истории и развитию, Всероссийской студенческой стройке.

Здесь можно будет узнать о предприятиях ракетно-космической отрасли, которые работают на космодроме, посмотреть фотографии основных событий, произошедших на Восточном с момента его основания, увидеть фото людей, внесших вклад в строительство и развитие космодрома, множество других экспозиций, касающихся истории и развития российской космонавтики.

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#космодром #культура

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