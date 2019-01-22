Пожилой благовещенец поверил мошеннику, назвавшемуся его племянником

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Пожилой житель Благовещенска стал жертвой телефонного мошенника. Злоумышленник выдал себя за племянника горожанина, тот поверил и в результате лишился 40 тысяч рублей. Сейчас этим происшествием занимается полиция.

В МО МВД России «Благовещенский» обратился житель областного центра 1937 года рождения, сообщивший о хищении у него обманом денежных средств. Предварительно установлено, что горожанину поступил телефонный звонок с неизвестного номера. Звонивший представился его племянником и сказал, что собирается заехать к нему на автомобиле.

Через некоторое время этот человек снова позвонил горожанину, сообщив, что по дороге попал в неприятную ситуацию. Для решения проблемы звонивший попросил перевести деньги на различные абонентские номера. Согласившись, потерпевший перевел в общей сложности свыше 40 тысяч рублей. После этого благовещенец решил перезвонить племяннику. Выяснилось, что родственник никуда не ездил. Потерпевший обратился в полицию.

По факту мошенничества следователи МО МВД России «Благовещенский» возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Амурчанам напоминают: «В случае поступившего сообщения о неприятности с вашими родными и близкими, не поддавайтесь требованиям звонившего. Необходимо прервать разговор и попытаться связаться с тем человеком, который якобы попал в беду. Обязательно доведите информацию о способах защиты от мошенников до своих пожилых родственников и близких людей».

В случае происшествий следует сразу же обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам 02 (102 – с мобильного), 59-40-59 – телефон доверия УМВД.