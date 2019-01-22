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22января
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сегодня, 13:04 0

Приамурье готовится ко второму международному туристическому форуму Amur Travel

Приамурье готовится ко второму международному туристическому форуму Amur Travel
Фото: пресс-служба областного минэкономоазвития

Организаторы второго международного туристического форума Amur Travel начали объезд территорий, которые выразили желание в 2019 году провести мероприятие на своих площадках. В Архаринском районе состоялась рабочая встреча по итогам прошлогоднего форума и перспективам расширения географии предстоящего события.

Как отметили представители администрации Бурейского района, мероприятие такого масштаба проводилось в Приамурье впервые. Amur Travel без преувеличения стал главным туристическим событием 2018 года. Его посетили около 2 тысяч человек. Для обеспечения безопасности, размещения и организации участников были задействованы все силы и средства, которыми располагает территория.

«Район прошел такую проверку, что сейчас мы уверены – нам все по плечу. Самое сложное было расселить и накормить огромное количество людей. Неоценимую помощь в этом плане оказала администрация Русгидро. Совместными усилиями у нас все получилось. Главный эффект – форум дал серьезный толчок развитию внутреннего туризма в районе. Дивиденды мы получаем до сих пор. Открылись новые места, новые туристические объекты, о которых многие даже не знали. А сейчас люди с удовольствием приезжают и пользуются всем этим», – рассказала заместитель главы Бурейского района по социальным вопросам Светлана Канкошева.

Одно из предложений, поступивших на рассмотрение, – в новом году расширить географию форума. Архаринский район готов подхватить опыт Бурейского и разместить на своей территории некоторые площадки мероприятия.

В Архаре членам рабочей группы показали станцию реинтродукции редких видов птиц Хинганского заповедника, где в теплое время года посетители могут увидеть, как идет работа по массовому разведению японских и даурских журавлей, птенцов дальневосточного белого аиста. Туристы могут наблюдать естественный образ жизни полудиких птиц. В настоящее время на станции обитают около 40 подопечных. В их числе дальневосточный белый аист, черная цапля, утка-мандаринка, орлан.

Также на территории заповедника находятся доступные для посещения кордоны и экологический лагерь, а в окрестностях – озера, где растут краснокнижные лотосы. Члены рабочей группы осмотрели в Архаре предприятия общественного питания, средства размещения, взлетно-посадочную полосу, сообщает пресс-служба областного минэкономразвития.

«Мы надеемся, что с каждым годом Amur Travel будет приобретать все большую известность. Форум изначально задумывался как мобильный, его планировалось каждый год делать на разных территориях. Сейчас провести форум у себя желают 4 муниципальных образования. В ближайшее время мы побываем там для оценки туристических возможностей», – пояснила начальник отдела по туризму министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Эльвира Самарина.

Окончательное решение по определению места и точной даты проведения второго Амурского международного туристического форума Amur Travel будет приниматься на заседании рабочей группы. В ее состав войдут представители профильных министерств, территориальных отделений федеральных надзорных структур, туристических и общественных организаций. Первое заседание по подготовке форума состоится ориентировочно в феврале.

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#туризм

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