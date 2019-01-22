Новый корпус благовещенской школы № 22 готов на 98 %

«Значительный прогресс по сравнению с тем, что видели летом. Всё практически сделано. Бесспорно, надо отметить хорошую работу подрядной организации», – резюмировал губернатор после осмотра нового корпуса школы.

Строительство нового корпуса началось в январе 2018 года. Василий Орлов был на объекте в сентябре 2018 года. Тогда из-за отсутствия утвержденных экспертизой изменений в ПСД были несколько сдвинуты сроки строительства. Но за прошедшее время техническая готовность объекта выросла до 98 %. Сейчас идёт доведение до «состояния чистого объекта», установка камер видеонаблюдения. Всего их будет 96 – 22 наружных, 74 – внутренних. В тёплый период будет выполнено благоустройство. В 2019 году предусмотрена поставка технологического оборудования.

Глава региона высказал замечание по электрификации каждого учебного места в кабинете химии. Их, по мнению губернатора, надо менять применительно к современным требованиям компьютеризации. «Надо проанализировать и на следующем проекте выйти с соответствующими корректировками», – рекомендовал Василий Орлов.

Представители компании-подрядчика заверили, что замечания будут рассмотрены и приняты меры, чтобы их не повторять при строительстве школы в Свободном.

Директор школы № 22 Людмила Голошумова рассказала губернатору, что школа полностью будет готова в августе. Губернатор пообещал приехать в эту школу на линейку 1 сентября.

Необходимость строительства нового корпуса школы на 528 мест возникла в связи с тем, что этот район города расширяется. Старый корпус школы рассчитан на 520 обучающихся, сегодня в нём обучаются практически 1 000 детей. Зданию школы на следующий год 58 лет. Новый корпус позволит перейти обучение в одну смену. Кроме этого, будут созданы новые рабочие места для педагогов и технического персонала. Во вторую смену школьники смогут получать дополнительное образование – будут организованы различные кружки.

В новом корпусе школы большие светлые кабинеты – по 60 квадратных метров, рассчитанные на 24 ребёнка, большие холлы. Всего 27 классов и 12 профильных кабинетов – кружковых и административных. Есть медицинский блок, комната психологической разгрузки. Два спортивных зала – большой и малый. Большой актовый зал на 318 мест. Зал столовой в новом корпусе на 178 посадочных мест, в первом корпусе школы – на 80.

«Если в том корпусе школы мы работали на доготовке продуктов (нам доставлялись практически готовые блюда, которые мы только разогревали), то здесь будет готовиться питание полностью, с нуля, – рассказала Людмила Голошумова. – Была мысль оставить маленьких деток – начальную школу, а сюда перевести среднее и старшее звено. Но школа сконструирована так, что целый блок отводится на начальную школу, где всё приспособлено для детей младшего школьного возраста – парты, умывальники. Поэтому и там, и здесь будут учиться с 1 по 11 классы».

«Очень важно, чтобы была гарантирована безопасность нахождения детей в школе. Для этого была перемещена остановка автобуса, перенесен светофор, будет благоустроена территория по улице Ленина – здесь не хватает стояночных мест для автомобилей. Будет дополнительное ограждение, чтобы было безопасно переходить дорогу с остановки автобуса», – рассказал исполнительный директор «Строительной компании № 1» Константин Ельцов.

Что касается старого здания школы, то сейчас готовится документация, подготовлена смета, выделены денежные средства. Начало ремонта планируется на конец мая.

По словам строителей, на стадии завершения экспертизы такой же типовой проект школы, которая будет построена в Свободном. Строительство при наличии финансирования предполагается начать уже в этом году, сообщает пресс-служба областного правительства.