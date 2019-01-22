Константин Дьяконов может покинуть пост председателя Законодательного собрания Амурской области

В среду, 23 января, в Благовещенске пройдет конференция Амурского отделения «Единой России». Первый вопрос повестки: «О кандидатуре для выдвижения на должность председателя Законодательного собрания Амурской области». По информации Амур.инфо, спикер регионального парламента Константин Дьяконов покидает Приамурье и переезжает в Москву.

В амурском парламенте в ближайшее время может смениться председатель. По данным Амур.инфо, глава регионального парламента Константин Дьяконов планирует переезд в Москву. Сам Константин Викторович по телефону не опроверг эту информацию. Однако комментировать ее не стал.

Сведения о планируемом отъезде Дьяконова в Москву журналисту информагентства подтвердили некоторые депутаты.

«Есть информация о том, что Константин Дьяконов уезжает в Москву. Я предполагаю, что это его самостоятельный, осознанный выбор перемены места жительства. Это не связано с политическими противоречиями. По имеющимся сведениям, он уходит в негосударственную, коммерческую структуру. Если это случится, то Константин Викторович станет "амурским Диоклетианом" – государственным деятелем, который на пике политической карьеры по собственной инициативе оставил власть. Это его выбор, выбор дальнейшего личностного развития», – рассказал депутат, руководитель фракции КПРФ Роман Кобызов.

Заместитель председателя Законодательного собрания Приамурья Юрий Кушнарь также подтвердил, что ожидаемый уход с поста Константина Дьяконова не связан с политической ситуацией в Амурской области. «Он принял решение изменить место работы. У человека наступает такой момент, когда он понимает, что что-то надо менять», – сообщил Юрий Васильевич.

Между тем амурские единороссы 23 января на заседании конференции амурского отделения партии обсудят кандидатуры для выдвижения на должность председателя регионального законодательного собрания. Этот вопрос стоит в повестке мероприятия первым.

Константин Дьяконов возглавил амурский парламент в 2013 году. Он является председателем Законодательного собрания Амурской области 6-го и 7-го созывов. До этого руководил ГКУ «Амурупрадор». Член партии «Единая Россия». Образование получал в Санкт-Петербурге и Хабаровске по специальностям инженер-экономист и инженер путей сообщения.