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сегодня, 12:34 22

Константин Дьяконов может покинуть пост председателя Законодательного собрания Амурской области

Константин Дьяконов может покинуть пост председателя Законодательного собрания Амурской области
Фото: zsamur.ru

В среду, 23 января, в Благовещенске пройдет конференция Амурского отделения «Единой России». Первый вопрос повестки: «О кандидатуре для выдвижения на должность председателя Законодательного собрания Амурской области». По информации Амур.инфо, спикер регионального парламента Константин Дьяконов покидает Приамурье и переезжает в Москву.

В амурском парламенте в ближайшее время может смениться председатель. По данным Амур.инфо, глава регионального парламента Константин Дьяконов планирует переезд в Москву. Сам Константин Викторович по телефону не опроверг эту информацию. Однако комментировать ее не стал.

Сведения о планируемом отъезде Дьяконова в Москву журналисту информагентства подтвердили некоторые депутаты.

«Есть информация о том, что Константин Дьяконов уезжает в Москву. Я предполагаю, что это его самостоятельный, осознанный выбор перемены места жительства. Это не связано с политическими противоречиями. По имеющимся сведениям, он уходит в негосударственную, коммерческую структуру. Если это случится, то Константин Викторович станет "амурским Диоклетианом" – государственным деятелем, который на пике политической карьеры по собственной инициативе оставил власть. Это его выбор, выбор дальнейшего личностного развития», – рассказал депутат, руководитель фракции КПРФ Роман Кобызов.

Заместитель председателя Законодательного собрания Приамурья Юрий Кушнарь также подтвердил, что ожидаемый уход с поста Константина Дьяконова не связан с политической ситуацией в Амурской области. «Он принял решение изменить место работы. У человека наступает такой момент, когда он понимает, что что-то надо менять», – сообщил Юрий Васильевич.

Между тем амурские единороссы 23 января на заседании конференции амурского отделения партии обсудят кандидатуры для выдвижения на должность председателя регионального законодательного собрания. Этот вопрос стоит в повестке мероприятия первым.

Константин Дьяконов возглавил амурский парламент в 2013 году. Он является председателем Законодательного собрания Амурской области 6-го и 7-го созывов. До этого руководил ГКУ «Амурупрадор». Член партии «Единая Россия». Образование получал в Санкт-Петербурге и Хабаровске по специальностям инженер-экономист и инженер путей сообщения.

Просмотров всего: 3194

#областная власть

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    мастер подковёрных игр

  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    ну если такие люди сбегают из области-то значит всё очень и очень плачевно

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    а вместо кто?

  • Аня2828

    Аня2828
    3 часа назад

    киевскую в спикеры!

  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    ну на фиг-не дай бог

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    3 часа назад

    Очень жаль, толковый мужик на своем месте.

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    Аня2828

    киевскую в спикеры!



    тогда не только Дьяконов из думы убежит. Орлов будет своего ставить, не думаю, что эта особа входит в его близкий круг. иначе дума превратится в большой кошелек.



  • Политикum

    Политикum
    3 часа назад

    Толковый? Кто сказал? Не уж то деньги вместе пилили? Дороги, жилье, спросите правоохранительные органы сколько по Дьяку было отказных материалов???? Много.... Жаль что "такие" в Москву едут, им на Соловки надо!!!!

  • Бегунок

    Бегунок
    3 часа назад

    Какие могут делишки у председателя законодательного собрания.Финансами не распоряжается.

  • Антифашер

    Антифашер
    3 часа назад

    Сбылась мечта человека подышать густым угарным газом Москвы, я из Чертаново уехал в Благовещенск 40 лет назад и прекрасно себя чувствую ....а законов не существует везде в Амурской области особенно...у него здесь была активная жизнь а там он будет рядовым человеком везде будут пинать кому не вздумается...

  • vladimirna

    vladimirna
    2 часа назад

    да кто их спросит , главный папик скажет иру и все!

  • Подполковник

    Подполковник
    2 часа назад

    Очередной дармоед переехал в МАскву

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Справедливости ради отмечу, как к человеку и как к спикеру к нему претензий не имею. Хороший человек в Заксобрании сессиями рулил достойно. Судя по записям прошлых лет (с некоторыми из которых я ознакомился), это, пожалуй, лучший.

  • jjj-tl

    jjj-tl
    1 час назад

    Образование получал в Санкт-Петербурге и Хабаровске по специальностям инженер-экономист и инженер путей сообщения.

    Ну в какой еще стране можно стать председателем законодательного собрания без юридического образования?

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Крысы бегут с корабля под названием ПЖиВ. Быть сейчас членом этой партии - полный ЗАШКВАР.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    jjj-tl

    Образование получал в Санкт-Петербурге и Хабаровске по специальностям инженер-экономист и инженер путей сообщения. Ну в какой еще стране можно стать председателем законодательного собрания без юридического образования?



    Председатель комитета по бюджету - олигофренопедагог.

  • PomaLLIka

    PomaLLIka
    1 час назад

    Сергей Труш

    jjj-tl

    Образование получал в Санкт-Петербурге и Хабаровске по специальностям инженер-экономист и инженер путей сообщения. Ну в какой еще стране можно стать председателем законодательного собрания без юридического образования?



    Председатель комитета по бюджету - олигофренопедагог.



    тоже из ЛДПР что-ли?

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    vladimirna

    да кто их спросит , главный папик скажет иру и все!

    +146%

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Так вот про кого была новость, что в Амурке можно за 12 лет накопить на однушку в Москве! )

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    На одного едроса в области станет меньше?

    От едросов одно зло людям

  • 20 копеек

    20 копеек
    1 час назад

    Сергей Труш

    Справедливости ради отмечу, как к человеку и как к спикеру к нему претензий не имею. Хороший человек в Заксобрании сессиями рулил достойно. Судя по записям прошлых лет (с некоторыми из которых я ознакомился), это, пожалуй, лучший.



    Сергей, а вы просто с другими не работали)))) С Олегом Турковым например))) Кстати со следующим председателем Законодательного Собрания Вам будет ещё комфортнее ..... Вячеслав Логинов один из самых порядочных людей с которым мне приходилось сталкиваться в своё время.... Так что Вам сергей повезло

  • Геральт

    Геральт
    32 минуты назад

    самое печальное, что очень немногие из ребят, принимающих для нас чудесные законы, останутся здесь жить по этим законам.

    временщики.

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