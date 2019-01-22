Организации Приамурья задолжали своим работникам 9 миллионов рублей

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Амурстат подвел итоги 2018 года в сфере долгов по зарплате, которые накопились у предприятий и организаций Приамурья перед работниками. Как оказалось, на начало 2019 года задолженность по зарплате в регионе немного выросла в сравнении с 2018 годом.

В течение 2018 года объемы просроченной задолженности, по сведениям отчитавшихся предприятий и организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), колебались от 0,6 миллиона до 17,5 миллиона рублей. На начало 2019 года задолженность по зарплате в Приамурье насчитывала 9 миллионов рублей, при том что на 1 января 2018 года этот показатель составлял 8,6 миллиона.

Численность работников, перед которыми предприятия и организации имеют просроченную задолженность, незначительно увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – на 26 человек. По состоянию на 1 января 2019 года она составила 232 человека (на 1 января 2018 года – 206 человек).

Амурстат отмечает, что вся просроченная задолженность по зарплате в 2018 году была образована из-за отсутствия собственных средств на предприятиях и в организациях Приамурья.

Изображение: amurstat.gks.ru