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22января
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сегодня, 11:55 2

Организации Приамурья задолжали своим работникам 9 миллионов рублей

Организации Приамурья задолжали своим работникам 9 миллионов рублей
Фото: Амур.инфо

Амурстат подвел итоги 2018 года в сфере долгов по зарплате, которые накопились у предприятий и организаций Приамурья перед работниками. Как оказалось, на начало 2019 года задолженность по зарплате в регионе немного выросла в сравнении с 2018 годом.

В течение 2018 года объемы просроченной задолженности, по сведениям отчитавшихся предприятий и организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), колебались от 0,6 миллиона до 17,5 миллиона рублей. На начало 2019 года задолженность по зарплате в Приамурье насчитывала 9 миллионов рублей, при том что на 1 января 2018 года этот показатель составлял 8,6 миллиона.

Численность работников, перед которыми предприятия и организации имеют просроченную задолженность, незначительно увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – на 26 человек. По состоянию на 1 января 2019 года она составила 232 человека (на 1 января 2018 года – 206 человек).

Амурстат отмечает, что вся просроченная задолженность по зарплате в 2018 году была образована из-за отсутствия собственных средств на предприятиях и в организациях Приамурья.

Изображение: amurstat.gks.ru

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#работа #финансы

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Комментарии
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  • Антифашер

    Антифашер
    3 часа назад

    Трамп в США давно бы получил срок за задержку на 2 месяца зарплаты , а здесь может годами задерживать и ничего...

  • Noir

    Noir
    14 минут назад

    А некоторые предприятия уже полностью "простили" долги своим работникам по причине банкротства и за неимением ничего ценного.

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