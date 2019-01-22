В Темзе угри сошли с ума из-за кокаина

Высокое содержание наркотических веществ в водах Темзы стало причиной гиперактивности обитающей там рыбы. Больше всего от этого пострадали угри.

Исследования показали, что кокаин из мочи употребляющих его людей вместе с канализационными стоками попадает в воды Темзы. Странное поведение рыбы было зафиксировано возле канализационной трубы, расположенной возле здания парламента.

Группа специалистов взяла на пробу воду из реки на расположенном там участке и установила, что вода содержит повышенную концентрацию наркотических средств, в том числе кокаина.

Это повлияло на обитателей реки, которые в последнее время стали проявлять небывалую активность.

Наркотические вещества вредят здоровью рыбы, провоцируя мышечную недостаточность, сообщает «Корреспондент.net».