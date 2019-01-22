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22января
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сегодня, 11:16 0

Благовещенец, избитый знакомым, оценил моральный вред в миллион рублей

Благовещенец, избитый знакомым, оценил моральный вред в миллион рублей
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении жителя областного центра. Мужчина был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, знакомому. При этом пострадавший оценил нанесенный ему моральный вред в миллион рублей.

Случай произошел в Благовещенске в мае 2018 года в одном из гаражей, расположенных недалеко от улицы Красноармейской. Там приятели распивали спиртное, когда между ними произошел конфликт – один горожанин потребовал от другого, чтобы он принес еще алкоголя, а тот возмутился этим фактом. Словесная перепалка переросла в потасовку, и один из благовещенцев пустил в ход монтировку, серьезно избив оппонента. У пострадавшего – открытая проникающая черепно-мозговая травма, с ушибом головного мозга средней степени тяжести.

В судебном заседании мужчина свою вину в преступлении не признал. По его показаниям, в день произошедшего он находился дома, в гараже у пострадавшего не появлялся и спиртное с ним не распивал. Однако, суд решил, что виновность мужчины подтверждается собранными по делу доказательствами.

Горожанина приговорили к 7 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В судебном заседании пострадавшим был заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Суд, однако постановил, что с виновного нужно взыскать в пользу пострадавшего 150 тысяч рублей. Подсудимый уже частично возместил причиненный им вред.

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#происшествия #суды

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