В поселке Береговой появилось объявление о сокращении водителя для вызова врача на дом

Депутат районного Совета прислал в редакцию фото объявления из поселка Береговой Зейского района, в котором сообщается о сокращении ставки водителя обслуживания больных на дому. Вызовы на дом принимаются только в рабочие дни, в рабочее время. Больным рекомендуют иметь наготове личный автотранспорт и пополнять аптечку.

Фотографию объявления в редакцию ИА «Амур.инфо» прислал депутат Зейского районного Совета Василий Трубицын.

Текст записки: «Уважаемые жители! С 21.01.2019 года в связи с сокращением ставки водителя, вызовы на дом участкового врача (фельдшера) принимаются с 08:00 до 15:40 в рабочие дни. Вне рабочего времени в случае необходимости можно обратиться лично в стационар. Просьба максимально использовать рабочее время. При неотложных состояниях обратиться к ближайшему медицинскому работнику. Вызовы в нерабочее время и выходные должны быть обоснованными! Водителя в выходной день нет! Используйте личный автотранспорт при его наличии. Не забывайте пополнять аптечку дома препаратами, назначенными принимать постоянно. Надеемся на взаимопонимание». Сообщение никем не подписано.

В понедельник, 21 января, Трубицын увидел эту записку в соцсетях. По словам Василия Николаевича, они развешаны в нескольких местах поселка, в частности, в магазинах.

Депутат позвонил в районную больницу, и там подтвердили, что такая ситуация имеет место. Василий Николаевич считает, что подобное недопустимо. Поселок находится в 170 километрах от райцентра. Добираться до Зеи долго и трудно, службы такси нет вообще.

«В ноябре министр здравоохранения Субботин по селектору говорил, что ставку водителя он не будет убирать, посмотрит. Также на заседании районного Совета было принято решение о неприемлемости оптимизации. Но оно не исполняется. Я в Береговом прожил 40 лет. Я строил этот поселок. И я очень возмущен!» – заявил Василий Николаевич.

В областном министерстве здравоохранения частично подтвердили ситуацию, но усомнились в подлинности самой записки.

«Никакого объявления, тем более с таким текстом, администрация Зейской больницы распространять не намеревалась, ведь для пациентов ничего не изменилось. Поменялись лишь внутренние графики, – сообщили в пресс-службе минздрава. – Да, одна ставка водителя была сокращена. Однако речь идет не о скорой помощи, а об обслуживании пациентов на дому в амбулаторном режиме».

Официально сообщается, что в Береговом врача на дом можно вызвать с 8:00 до 15:42. Но и в нерабочее время помощь придет: имеется график обслуживания всех групп населения медицинскими работниками. В любое время суток можно обратиться в стационар. В случае необходимости транспортировки тяжелого лежачего пациента в стационар санитарный автотранспорт может быть организован в любой день. При неотложных состояниях на дому медицинская помощь также доступна в любое время. Водитель может работать и в экстренном режиме. На время отпуска водителя, а также в случае его отсутствия по какой-либо иной причине будет осуществлена замена, заявили в областном минздраве.