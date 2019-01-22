Азиатско-Тихоокеанский банк могут купить китайские инвесторы

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Покупкой АТБ заинтересовались китайские инвесторы. Принять участие в приобретении дальневосточного банка могут компания Fosun и Harbin Bank. Среди российских инвесторов заинтересованность проявляли Совкомбанк и Московский кредитный банк. Торги назначены на 14 марта.

В торгах по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка могут поучаствовать китайские инвесторы: компания Fosun и Harbin Bank. По данным «Коммерсанта», интерес к АТБ могут проявлять и другие китайские финансовые организации.

По словам источника издания, знакомого с ситуацией, у этих двух организаций есть мандат властей КНР на покупку банка в России. Другие китайские кредитные организации, например Heihe Rural Commercial, могут быть заинтересованы в сделке, но их участие менее вероятно из-за отсутствия мандата.

По словам экспертов, интерес китайских инвесторов к АТБ обусловлен его региональной спецификой.

«Учитывая региональное присутствие банка АТБ, он может быть интересен китайским инвесторам прежде всего с точки зрения проведения расчетов и обслуживания своих клиентов, работающих на Дальнем Востоке, либо совместных российско-китайских предприятий», – пояснил управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

Среди российских инвесторов заинтересованность в покупке дальневосточного банка проявляли Совкомбанк и Московский кредитный банк.

Извещение о продаже АТБ было опубликовано на сайте Центробанка в декабре. Ранее Амур.инфо сообщало, что торги назначены на 14 марта 2019 года. Стартовая цена – примерно 9 миллиардов 857 миллионов рублей.

Предметом торгов являются акции АТБ, практически полностью они принадлежат Банку России. В извещении сообщается, что минимальная цена покупки – 6 миллиардов рублей. Участники аукциона могут быть как юридическими, так и физическими лицами.

ЦБ РФ ввел временную администрацию в АТБ в конце апреля 2018 года. Регулятор принял решение взять банк на санацию после того, как обнаружилось, что через АТБ ведется организованная продажа населению векселей ООО «ФТК».