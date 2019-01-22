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22января
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сегодня, 10:33 0

Медведева и Загитова объединились в дуэт

Медведева и Загитова объединились в дуэт
Фото: sovsport.ru

Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова впервые за последнее время объединились для совместного проекта. Они вместе снялись в рекламном ролике.

Медведева и Загитова стали лицами рекламной кампании мобильной игры, созданной по мотивам популярного во всем мире аниме-сериала «Девочка-волшебница Мадока Магика» (Mahou Shoujo Madoka Magica).

Сериал «Девочка-волшебница Мадока Магика» вышел еще в 2011 году, после чего получил еще несколько продолжений в виде полнометражных мультфильмов и несколько манга-сериалов, выходящих до сих пор. По сюжету, главная героиня школьница Мадока вместе со своей подругой Хомурой получают сверхъестественные силы, которые используют для борьбы с ведьмами.

В рекламном ролике Загитовой досталась роль Мадоки, а Медведевой – Хомуры.

Реклама мобильной игры украсила железнодорожную станцию Синдзюку – один из главных транспортных узлов Токио. Изображения фигуристок из России в виде героинь японского комикса размещены на огромном рекламном баннере длиной более 80 метров.

Еще 30 изображений Медведевой и Загитовой в полный рост в костюмах героинь выставлены на протяжении всей станции метро, сообщает «Советский спорт».

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#жизнь #спорт #ТВ

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