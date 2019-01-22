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22января
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сегодня, 10:23 0

Жители дома в поселке аэропорта месяц живут без горячей воды

Жители дома в поселке аэропорта месяц живут без горячей воды
Фото: pixabay.com

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители поселка аэропорта. Они пожаловались на длительное отсутствие в одном из домов горячего водоснабжения.

По словам амурчанки Оксаны, в их доме № 4 горячей воды нет уже больше месяца, при этом холодное водоснабжение имеется. Связано это с поломкой агрегата в подвале. На подъезде дома висит объявление за 21 декабря 2018 года о том, что проблему должны решить ориентировочно до 20 января 2019 года.

В управляющей компании дома информагентству подтвердили проблему с длительным отсутствием горячего водоснабжения.

«Вышел из строя теплообменник. Он белорусского производства, соответственно, мы его проплатили с доставкой порядка месяца», – сказал генеральный директор УК Михаил Зубрицкий.

По его словам, доставку нового теплообменника ожидают примерно в середине февраля, не раньше. Этот агрегат нужен непосредственно для нагрева холодной воды, чтобы люди могли пользоваться горячей.

«У нас в городе Благовещенске, да и вообще в Амурской области таких белорусских теплообменников не было. Что-то аналоговое поставить – в принципе, еще дороже бы вышло», – объяснил Михаил Александрович.

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#ЖКХ

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