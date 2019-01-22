В Амурской области растет число женщин-должниц по алиментам

По информации амурского управления ФССП, на сегодняшний день в Амурской области в работе у судебных приставов находятся 1 700 исполнительных производств в отношении амурчанок, не исполняющих родительский долг. По сравнению с данными на ноябрь минувшего года, рост составил 500 исполнительных производств.

Женщины-неплательщицы алиментов составили почти половину числа граждан, привлеченных в 2018 году к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей». При этом большинство из них не стремятся трудоустроится, а дети зачастую находятся в детских домах и иных социальных учреждениях, отмечают судебные приставы.

Этот и другие вопросы, касающиеся принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов, 24 января обсудят на заседании межведомственного круглого стола. В рамках мероприятия запланировано участие представителей взаимодействующих структур и общественных организаций. Это одно из мероприятий, реализуемое в рамках тематического месячника по взысканию задолженности по алиментным обязательствам, стартовавшего в Амурской области 14 января 2019 года.

По данным службы судебных приставов, в Амурской области почти из 7 тысяч должников чуть более 200 добровольно исполняют решения суда. В остальных случаях взыскание производится принудительно службой судебных приставов. Вместе с тем в 2018 году судебными приставами региона с неплательщиков этой категории принудительно взыскано более 100 миллионов рублей.