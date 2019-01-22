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22января
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сегодня, 10:07 0

На главной площади Благовещенска разбирают новогоднюю елку

На главной площади Благовещенска разбирают новогоднюю елку

На площади имени Ленина в Благовещенске начались работы по разборке новогодней елки. На это обратили внимание жители областного центра.

Разборкой конструкции занимаются работники Городского сервисно-торгового комплекса. Представитель этого муниципального предприятия пояснила ИА «Амур.инфо», что соответствующее распоряжение поступило от управления жилищно-коммунального хозяйства, в связи с окончанием праздничных дней.

Предполагается, что елка на площади будет разобрана 22 января до 15 часов.

Как сообщало Амур.инфо, снежный городок на главной площади Благовещенска этой зимой был официально открыт 26 декабря.

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#Новый год #праздники

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