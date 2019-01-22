В Кремле прокомментировали готовность Японии забрать острова Шикотан и Хабомаи

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По словам Дмитрия Пескова, каких-либо конкретных вариантов мирного договора между Россией и Японией сейчас вообще не существует, никто ничего официально не предлагал, но константой остается намерение двух стран не отступать от национальных интересов, сообщает РИА Новости.

«Нужно сказать, что каких-либо конкретных вариантов сейчас вообще не существует. Любые заявления на этот счет — это не заявления, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся или запросных позиций, или пожеланий, или рассуждений вслух, — не более того», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что рассуждения без конкретных предложений, имеющие лишь вероятностный характер, вряд ли уместны.

«Пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров, поэтому давайте дождемся переговоров. Опять же, все-таки здесь мы всех призываем быть реалистами, исходить из того, что предстоит искать развязку при абсолютной константе соблюдения национальных интересов двух стран. От своих национальных интересов никто отступать не собирается», — сказал пресс-секретарь главы государства в понедельник, 21 января.

Переговоры премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина запланированы на вторник, 22 января.

Ранее информационное агентство Kyodo сообщило, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если договорится о передаче японцам островов Шикотан и Хабомаи.

Для Токио принадлежность Южно-Курильских островов — вопрос престижа, объяснил в разговоре с РБК бывший посол России в Японии Александр Панов.

«Японцы считают, что пока этот вопрос не решен, для них не закончилась Вторая мировая война, — сказал он. — В 1941 году СССР и Япония подписали пакт о нейтралитете, японцы соблюдали нейтралитет, даже когда немцы оказывали на них давление, тогда как СССР в августе 1945 года его нарушил. С точки зрения японцев, СССР повел себя как вор на пожаре, вступил в войну, чтобы захватить территории».

Готовность Японии вести переговоры на основе Московской декларации 1956 года Москва и Токио интерпретируют по-разному, отметил Панов.

«Японцы поняли это так, что, раз они согласились вести переговоры на основе этой декларации, то теперь речь должна пойти об условиях передачи. Мы же это событие трактуем так, что сначала необходимо подписать мирный договор», — сказал Панов. Вряд ли от встречи во вторник следует ожидать прорыва, считает эксперт.

Фото: ТАСС