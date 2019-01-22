Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: ралли-марафон «Дакар-2019» в Перу

22 января в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Я тАк дУмаю!». Тема: ралли-марафон «Дакар-2019» в Перу: глазами очевидца. Гость студии: предприниматель Николай Мельников.

Ведущие: Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников.

В вечернем эфире выйдет программа «Слава блогу!» – детские блоги, которые ведут родители. Ведущая Татьяна Удалова поговорит с блогером (мамой годовалого блогера Адель-Софи) Елизаветой Юрковой.

Утренний эфир «Эха» вещает с с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».