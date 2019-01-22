Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:00 0

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: ралли-марафон «Дакар-2019» в Перу

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: ралли-марафон «Дакар-2019» в Перу

22 января в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Я тАк дУмаю!». Тема: ралли-марафон «Дакар-2019» в Перу: глазами очевидца. Гость студии: предприниматель Николай Мельников.

Ведущие: Михаил Митрофанов и Алексей Воскобойников.

В вечернем эфире выйдет программа «Слава блогу!» – детские блоги, которые ведут родители. Ведущая Татьяна Удалова поговорит с блогером (мамой годовалого блогера Адель-Софи) Елизаветой Юрковой.

Утренний эфир «Эха» вещает с с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».

Просмотров всего: 106

#СМИ

распечатать


Общество

Алкоголь и сигареты могут убрать из продуктовых магазинов: обзор прессы
Эхо Москвы

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: поддержка амурского бизнеса
Общество 6

Большинство участников опроса на Амур.инфо против выплат за детей
Общество 1

Япония и обе Кореи обсудят вопрос о переименовании Японского моря: обзор прессы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь