В Благовещенске под колесами автомобиля оказалась 15-летняя девушка

В Благовещенске 21 января в третьем часу дня произошло ДТП на регулируемом перекрестке Кузнечная – Зейская. 24-летний водитель на Toyota Succeed выехал на перекресток на запрещающий (желтый) сигнал светофора и сбил 15-летнюю девушку. Пешеход при этом переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия пешеход получила травмы.

«В течение 2018 года на территории обслуживания произошло 143 ДТП с участием пешеходов, в которых 10 человек погибли, 137 человек травмировано. Из них 33 ДТП произошло с участием детей-пешеходов, каждое из которых могло закончится трагично. Также в 2018 году в отношении 556 водителей составлены административные материалы по статье 12.18 КоАП РФ Не предоставление преимущества в движении пешеходам», – рассказали в городском отделе ГИБДД.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в двух ДТП два человека получили травмы.