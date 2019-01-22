Алкоголь и сигареты могут убрать из продуктовых магазинов: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

Президент Путин окунулся в ледяную купель; в космос слетали 50 американок и всего 4 россиянки; в Петербурге и Москве состоится премьера балета на музыку лидера Rolling Stones Мика Джаггера. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Российская газета». Здесь о том, что алкоголь и сигареты могут убрать из продуктовых магазинов. Прочитав, глубоко задумался: ну ладно, табак, а вот покупает ли кто-то сейчас алкоголь в продуктовых магазинах, коль скоро алкомаркетов (где ассортимент шире и дешевле) расплодилось больше, чем тараканов в хлебной лавке! И сделав вывод, что вряд ли очередная затея властей возымеет действие, сосредоточился на информации о том, как президент России В. Путин окунулся в прорубь. И опять я глубоко задумался: может потому я и не президент, что не окунаюсь в ледяную купель? А с другой стороны, мой добрый знакомый Александр Брылин из прорубей, по сути, и не вылезает, а вот тоже не президент страны.

Но тут мои мысли прервали другие публикации.

Также в номере

Чем еще интересна «Российская газета». Статьей о том, почему на орбиту слетали пятьдесят американок и только 4 россиянки (узнаете, что у нас значительно жестче отбор). Еще материалом о том, как в Москве 30-летний коммерсант отбил от вымогателей 20 миллионов рублей да еще и протаранил на своем бронированном «мерседесе» их жалкий «жигуль» – бедные вымогатели.

Но больше всего меня заинтересовала… Да что там заинтересовала, поразила и порадовала статья о премьере в Петербурге и Москве балета на музыку – внимание! – лидера группы Rolling Stones Мика Джаггера. Каково?! Уважаемый 75-летний рокер по сию пору в поисках Satisfaktion.

Очень интересно

Первая страница «Амурской правды» посвящена хоккейным матчам, состоявшимся на льду Амура – они прогремели на всю Россию, что радует: не всё же греметь собачьими концлагерями (о садистском отношении к братьям нашим меньшим в газете тоже пишут) и отстранением от должности директора театра Елены Пастуховой (и об этом вы найдете публикацию).

Еще в главной газете области вы найдете фото бывшего и действующего губернаторов (Александр Александрович Козлов совсем не бережет себя: на крещенском морозе – и без шапки! Впрочем, может у него ее нет).

И возьмите на заметку заметку (правда, красивый каламбур?) о том, что в Благовещенске зафиксирован первый случай гриппа. Предохраняйтесь!

Полный абзац

Берем в руки «Комсомольскую правду» и ужасаемся: прямо с первой полосы на нас смотрит заметка о том, что в Совете Федерации задумались о новогодних каникулах, а когда там о чем-то задумываются… Ну, вы знаете. Вот и на сей раз там прозвучали мысли о сокращении наших кровных выходных до двух – вы можете себе представить! – до двух дней! Прощайте Куршевели и прочие Мальдивы!

И в сердцах хлопнув по газете ладонью (хотя она-то в чем виновата?), продолжил чтение в надежде найти что-то такое, что вселит оптимизм.

На посошок

Перелистнув страницу, где говорится о том, что вот-вот закончатся времена, когда можно было ставить на учет автомобиль где ни попадя, окинув взглядом статью о том, что Япония в вопросе Курил стала наглеть (читая ее, почему-то вспомнил остров Даманский, который сейчас уже совсем и не российский), пробежав по диагонали материал о том, какой была бы страна, если б не умер Ленин (я вдруг представил, что бы произошло, воскресни вдруг Сталин!), я остановился на реплике Максима Соколова, посвященной русским сказкам. Автор в характерной для него ворчливо-смешливой манере дает отлуп тем, кто считает безнравственным окончание каждого образчика отечественного фольклора, где говорится о пире на весь мир, о питие мёда и пива и безграничной надежде на авось.

Будучи воспитанным на русском народном творчестве, целиком и полностью поддержав автора статьи (особенно в той части, где говорится о меде, пиве и «авось»), вполне удовлетворенный говорю вам: «До новых встреч».