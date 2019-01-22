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22января
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В Благовещенске пламя охватило иномарку (видео)

В Благовещенске пламя охватило иномарку (видео)
Фото: кадр видео

Вечером 21 января в Благовещенске открытым пламенем горела иномарка. Это происходило на улице Амурской, по информации очевидцев, – в районе дома № 273.

По официальной информации, сообщение об этом происшествии поступило 21 января в 23:47. Огнеборцы прибыли на место через шесть минут. На ликвидацию открытого горения ушло две минуты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Огонь повредил моторный отсек, салон автомобиля, переднюю оптику и остекление.

Причину случившегося устанавливают, при этом в социальных сетях говорят о поджоге.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#пожары #происшествия #транспорт

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