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сегодня, 08:55 1

СМИ: следующий пуск с Восточного должен состояться летом

СМИ: следующий пуск с Восточного должен состояться летом
Фото: Амур.инфо

Следующий пуск с космодрома Восточный состоится летом. Об этом сообщил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, передает РИА Новости.

«Уже летом состоится следующий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", и мы должны его обеспечить, безусловно», – сказал директор космического центра «Восточный» (филиал ЦЭНКИ) Валинур Агишев.

Он также добавил, что в этом году ЦЭНКИ необходимо полностью сформировать собственный расчет подготовки и проведения пусков. «В этом году наши инженеры снова войдут в состав совместного расчета для проведения пуска с космодрома Куру во Французской Гвиане. Мы продолжим работы по созданию стартового комплекса РН "Ангара", и, конечно, с нас никто не снимал нашу основную задачу – обеспечение бесперебойного функционирования наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный», – приводятся слова Агишиева на сайте ЦЭНКИ.

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли пояснил, что речь относительно старта летом идет о запуске гидрометеорологического спутника «Метеор-М» номер 2-2.

Ранее директор компании «Главкосмос. Пусковые услуги» по продажам Евгений Солодовников сообщил о планах запуска вместе с «Метеором-М» номер 2-2 ряда малых космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что запуск «Метеора-М» номер 2-2 состоится с апреля по лето 2019 года. Изначально пуск планировался на конец 2018 года, но был перенесен из-за неготовности космического аппарата.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    44 минуты назад

    Вот и всё, что надо знать о российской космической программе - планируется запуск 1 российского метеоспутника, штук 20 для США и парочку других стран. Такси какое-то.

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