Слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 22 января
22 января в Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидается слабый снег. Ветер дует с северо-запада со скоростью 2-7, местами – до 12 метров в секунду.
Температура составит минус 12-17, по востоку около 20. На дорогах местами снежный накат, гололедица.
В Благовещенске облачно с прояснениями, пройдет слабый снег. Ветер с северо-запада разгонится до 5-10 метров в секунду. Уличные термометры покажут 12-14 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.
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