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22января
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сегодня, 09:04 2

Слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 22 января

Слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 22 января
Фото: Амур.инфо

22 января в Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидается слабый снег. Ветер дует с северо-запада со скоростью 2-7, местами – до 12 метров в секунду.

Температура составит минус 12-17, по востоку около 20. На дорогах местами снежный накат, гололедица.

В Благовещенске облачно с прояснениями, пройдет слабый снег. Ветер с северо-запада разгонится до 5-10 метров в секунду. Уличные термометры покажут 12-14 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    снег обещают третий месяц подряд-это такая шутка от синоптиков

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Демидыч

    снег обещают третий месяц подряд-это такая шутка от синоптиков



    Кто-то шутит, точно )))

    Фото знакомые скидывали: Москва, Елец, Ростов, Белоруссия - снега по колено всюду, улицы-дома заметает, красотищщща!

    Ничего: в марте-апреле и нас занесет, по традиции

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