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22января
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сегодня, 09:18 0

Тындинским лыжницам вручили новую экипировку

Тындинским лыжницам вручили новую экипировку
Фото: пресс-служба администрации Тынды

Двум тындинским спортсменкам – Анне Прохоровской и Оксане Козицкой – вручены новые комплекты лыжной экипировки. Девушки являются членами сборной команды столицы БАМа по лыжным гонкам.

Анна и Оксана получили новый инвентарь из рук заместителя главы администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив Павла Козменчука.

В ноябре 2018 года на встрече мэра Марины Михайловой с тындинским лыжником Олегом Коровкиным поднималась проблема обновления лыжного инвентаря для членов сборной Тынды. Глава города пообещала посодействовать в решении этого вопроса. Уже в конце декабря лыжницам были приобретены два комплекта лыжной экипировки австрийской фирмы «Атомик» на сумму 60 тысяч рублей. Также для членов городской сборной на 20 тысяч рублей куплена специальная смазка для подготовки лыж к гонкам.

В прошлом году сборная столицы БАМа заняла второе общекомандное место по лыжным гонкам в областной спартакиаде. В этом году обладательницы новой лыжной экипировки Анна Прохоровская и Оксана Козицкая планируют вернуться с победой.

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#спорт #Тында

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