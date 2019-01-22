Гороскоп на 22 января: Близнецам стоит жить сегодняшним днем, а Тельцы генерируют идеи

Восход Солнца: 08:17

Заход Солнца: 17:05

Солнце в Водолее.

Овен. Напряженный день. Новое знакомство не окажется длительным для женщин-Овнов. Звезды предостерегают их от излишней увлеченности и радужных надежд.

Телец. Сегодня Вам лучше ограничиться ролью генераторов идей, при этом не стоит участвовать в такой реализации. Наибольшими рисками чревато финансовое участие, но вы также можете понести технический или моральный ущерб.

Близнецы. Близнецам во вторник не стоит думать о том, что будет завтра. Живите сегодняшним днем и не откладывайте ничего в долгий ящик.

Рак. Будет возможность воплотить в жизнь какие-то старые, но очень важные для вас планы. День сложится удачно для тех, кто в последнее время сталкивался с серьезными проблемами.

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Лев. Звезды предупреждают, что сейчас вы должны думать не только о любви и о личной жизни, но и о родных людях, которым вы нужны. Навестите родственников и побудьте с ними, они нуждаются в Вашем тепле.

Дева. Очень беспокойный день. Вы стараетесь добиться многого, спешите, чтобы получить нужный результат как можно быстрее. Часто это приводит к ошибкам, и они могут обойтись дорого. Сегодня Девам также стоит остановиться и найти ответ на вопрос: а для чего я вообще все это делаю?

Весы. Вы сконцентрируете внимание на том, что успели сделать за минувший месяц. Оказывается, вы впереди планеты всей!

Скорпион. Сегодня Скорпионы легко реализуют свои идеи, если будут сдержанными и терпеливыми. И постарайтесь не делиться планами с малознакомыми людьми – вдруг их подослали ваши завистники или конкуренты?

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Стрелец. День проходит под знаком духовного преображения, милости, преодоления сомнений. Благоприятны мир в семье, согласие с партнером, восстановление прерванных дружеских отношений.

Козерог. Если вам кажется, что трещина, проявившаяся в отношениях с близким человеком, в последние дни только увеличилась, то настало время что-то изменить к лучшему. Совместный ужин или поход в кино способствуют этому лучше всего.

Водолей. Если Вы собираетесь куда-то поехать, то сейчас самое благоприятное время. Стоит обратить внимание на коллег по работе, они скоро подскажут Водолеям как решить мелкие вопросы.

Рыбы. Все новое - это хорошо забытое старое. Сегодня для Рыб действует этот принцип. Вспоминайте все старые идеи и выдавайте их за новое.

Астролог: Вальдемар Небоходцев