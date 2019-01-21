Счетная палата РФ раскритиковала план социально-экономического развития Свободного

План развития Свободного в Амурской области по оценке Счетной палаты РФ не является документом стратегического планирования. К такому выводу специалисты пришли по итогам проверки реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города, а также создания ТОР «Свободный».

«План не является документом стратегического планирования. Фактически он направлен только на создание и восстановление городской инфраструктуры одного моногорода», – приводятся в официальном сообщении контрольного ведомства слова аудитора Счетной палаты Юрия Росляка.

План был утвержден по поручению президента РФ в 2016 году. Спустя два года с начала его реализации, по оценке аудиторов, люди все еще живут в сложных условиях: в ветхих домах, без нормальной работы и развитой инфраструктуры.

На реализацию плана развития Свободного в 2017-2025 годах планируется выделить 49 миллиардов рублей, в том числе 28 миллиардов из федерального бюджета. В 2017 году Амурская область получила 303 миллиона, в прошлом году – 1,7 миллиарда рублей. К 1 декабря 2018 года правительство региона использовало только 41,1 % этих средств.

«Таким образом, можно говорить о рисках, что значительные средства федерального бюджета оказались заморожены, но в дело не пошли, результат никакой не дадут», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что план не увязан с другими документами стратегического планирования, не определен орган власти, отвечающий за его реализацию, отчетность о реализации плана неинформативна и не позволяет оценить, насколько успешно он реализуется.

Проверка показала, что из шести мероприятий, которые было необходимо провести еще в 2017 году, два не завершены даже к октябрю 2018 года.

Свободный, где идет строительство крупного газоперерабатывающего завода и планируется строительство газохимического комплекса, обозначен как центр экономического роста в Приамурье. Это третий по численности город в Амурской области и относится к числу моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением, пишет «Интерфакс».

При этом, как сообщало Амур.инфо, в 2019 году в рамках единой субсидии Свободный получит еще 2 миллиарда рублей из федерального бюджета. С их помощью в городе планируется отремонтировать, реконструировать или построить 27 объектов образования, здравоохранения и ЖКХ.