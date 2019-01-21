В Приамурье выросла компенсация родительской платы за детские сады

Родители маленьких амурчан, которые ходят в детские сады, будут получать увеличенную компенсацию платы за дошкольное учреждение. Теперь размер выплаты рассчитывается не с 171,4 рубля, как это было в последние два года, а с 175,9 рубля.

«Показатель – 175,9 рубля – это средний размер родительской платы в Амурской области, исходя из которого рассчитывается размер компенсации, – отметили в отделе планирования и финансирования регионального минобрнауки. – По федеральному закону бюджет компенсирует родителям часть платы за детский сад: 20 % за первого ребенка, 50 % за второго и 70 % за третьего и последующего детей».

Также в наступившем году изменения коснулись допустимого размера родительской платы за присмотр и уход в детских садах. Из 29 муниципальных образований он увеличен в 11-ти. Сделано это в связи с ростом цен на продукты, что играет существенную роль. На организацию питания в дошкольных организациях тратится 70 % от суммы, вносимой родителями, отмечают в правительстве региона.

Кроме того, рост платы за детский сад стал вынужденной мерой для тех территорий, где родительская плата не повышалась с 2015 года. Здесь наглядным примером стал Шимановский район. С 1 января здесь допустимый размер родительской платы вырос в два раза – до 172 рублей. В меньшей степени изменения коснулись Бурейского района – увеличение составило 4,5 %, размер платы – 138 рублей.

По остальным территориям ситуация следующая: в Зее размер платы составил 228 рублей в день; в ЗАТО Циолковский – 185; в Архаринском районе – 135; в Белогорском районе – 153,08; в Благовещенском районе – 150; в Ивановском районе – 175,90; в Октябрьском районе – 160; в Селемджинском районе – 232; в Тамбовском районе – 150 рублей в день. В благовещенских детских садах размер родительской платы за присмотр и уход остался прежним. С 2015 года он составляет 210 рублей.

Решение о том, доводить ли размер родительской платы за присмотр и уход в детских садах до максимальной отметки, допустимой в регионе, руководство муниципалитетов принимает самостоятельно.