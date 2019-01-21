Чиновница в Свободненском районе лишилась свободы за получение взятки

В Приамурье в отношении бывшего заместителя начальника отдела администрации Свободненского района суд вынес обвинительный приговор. Женщину признали виновной в совершении преступления по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору».

Как установлено следствием и судом, в октябре 2017 года осужденная вместе со своим руководителем совершила заведомо незаконные действия, связанные с использованием служебных полномочий. Она оформила фиктивный договор купли-продажи лесных насаждений, который в дальнейшем использовал житель Свободненского района для придания видимости законности его действиям по вырубке леса на территории муниципального образования. За это каждая из сотрудниц получила по 10 тысяч рублей, сообщает амурское следственное управление.

Преступления были выявлены сотрудниками УМВД России по Амурской области в рамках проводимых ими оперативно-розыскных мероприятий.

Приговором Свободненского городского суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, она лишена права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.

В настоящее время в Свободненском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего руководителя осужденной – бывшего начальника отдела администрации Свободненского района. Женщина обвиняется следственными органами в совершении преступлений по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере, за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя» и по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере, за незаконные действия в пользу взяткодателя, группой лиц по предварительному сговору».