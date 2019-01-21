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21января
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В Свободненском районе браконьеры, удирая от охотнадзора, сломали забор

В Свободненском районе браконьеры, удирая от охотнадзора, сломали забор
Фото: academ.info

В Иверском заказнике обнаружили браконьеров. Во время незаконной охоты они убили дикого поросенка, ранили косулю и изюбря. За нарушителями началась погоня, итогом которой стали сломанный забор и разрушенная поленница в селе Практичи.

ЧП в заказнике произошло на прошлой неделе. В ходе планового рейда сотрудники управления по охране животного мира заметили на склоне сопки особо охраняемой территории свет браконьерской лампы-фары. Остановиться по требованию нарушители не пожелали и попытались скрыться.

«В процессе погони выехали в село. Браконьеры успели заскочить на территорию частного дома и закрыть ворота. На место сразу же была вызвана следственно-оперативная группа полиции. Сообразив, что отсидеться не получится, нарушители развернулись во дворе, разломав при этом поленницу, проехали через огород и сломали забор с противоположной стороны. В настоящий момент по данному факту ведется разбирательство, автомобиль Nissan Safari и его владелец объявлены в розыск», — рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

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#закон #природа #происшествия

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