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21января
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сегодня, 19:31 3

В Благовещенске на очистных сооружениях спустя 10 лет заменили электролизер

В Благовещенске на очистных сооружениях спустя 10 лет заменили электролизер

Амурские коммунальные системы заменили на очистных сооружениях канализации мембранный биполярный электролизер. Он был установлен 10 лет назад. Источник питания, мембраны и электролизеры привезли на очистные сооружения накануне. В ближайшие дни специалистам предстоит заменить устаревшее оборудование.

Комплект для обеззараживания городских сточных вод обошелся Амурским коммунальным системам почти в 5 миллионов рублей.

Об отказе от жидкого хлора и переходе очистных сооружений столицы Приамурья на мембранные биполярные электролизеры стало известно в 2009 году. Электролизер, предназначенный для превращения поваренной соли в хлорную воду, тогда поставили в регионе впервые. В 2019 пришло время менять установку. Новая отличается модификацией и классом энергоэффективности.

Подача обеззараживающего вещества, как и прежде, контролируется лабораторией. Определенная концентрация не создает опасности при использовании. В строго определенных пропорциях она поступает на станцию водоподготовки для обеззараживания воды.

Оборудование полностью автоматизировано, режим работы круглосуточный, а обслуживает его только один специалист. Безопасная технология обеззараживания воды на основе мембранных электролизеров применяется на всех объектах филиала АКС «Амурводоканал»: с 2009 года на городских очистных сооружениях канализации, а с 2012 года - на водозаборе «Северный», в 2015 установка появилась на водозаборе «Амурский», сообщает АКС.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Ну и чем эдектролизный хлор из поваренной соли отличается от газообразного?

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    И что за жидкий хлор? При температуре -40 градусов к сточным водам добавляют?

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    50 минут назад

    DimonS

    Ну и чем эдектролизный хлор из поваренной соли отличается от газообразного?



    Наверное ничем, за исключением того, что теперь не нужно хранить ядовитые запасы хлора , а можно его получать в мизерных количествах в любую минуту.

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