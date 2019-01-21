Юные благовещенцы соберут ветрогенератор в детском технопарке «Кванториум»

В Благовещенске в детском технопарке «Кванториум» начались занятия по направлению «ЭнерджиКвантум». 21 января кванторианцы узнали, что такое энергия ветра. Скоро им предстоит своими руками собрать ветрогенератор.

Для этого ребята подробно познакомились с набором «Энерджибокс». В комплект входит небольшая солнечная батарея, термометр, суперконденсатор, натриевый топливный элемент, прибор для получения электричества и другое оборудование.

В «Кванториуме» занятия построены по принципу командной работы. Здесь разрешено высказывать самые смелые и даже фантастические идеи. «Сначала мы обсуждаем, я их помещаю в такую ситуацию, чтобы они начинали изучать тему. После знакомства пошли вопросы и дискуссия. Дальше они знакомятся с элементами на примере "Энерджибокса", которые им понадобятся в процессе лабораторной работы. Информации же часто недостаточно, чтобы понять суть вопроса, а когда они своими руками сделают, например, тот же ветрогенератор, уже все становится ясно», – рассказал наставник направления «ЭнерджиКвантум» Антон Куксин.

После освоения базового уровня перед ребятами стоит задача – придумать свой проект. Как говорят наставники, неважно, оригинальная ли это идея. Главное, что кванторианцы высказывают свои предложения, которые можно затем воплотить в жизнь. Если базовый курс ребенку был интересен, можно перейти на углубленное изучение.

«ЭнерджиКвантум» могут посещать ребята от 12 до 17 лет. Обучение рассчитано на 2 года. Наставники отмечают: чтобы занятия проходили с удовольствием, важно увлечение физикой. Кванторианцам нравится работать с электроникой и электричеством. Ребята любят моделировать, для этого много читают специальной литературы. Физики у многих в школе ещё нет, но трудностей это не вызывает.

Пока на направление «ЭнерджиКвантум» еще открыт набор. Сейчас занимается 21 человек. Занятия проходят 2 раза в неделю, утром и после обеда. Расписание зависит от смены в школе. Чтобы записаться, нужно отправить заявку по электронному адресу: kvantorium28@mail.ru. Скачать анкету можно по ссылке https://yadi.sk/i/tTxOTWfvdAXqhQ или зайти на сайт http://amur-iro.ru/kvantorium.html. На вопросы ответят по телефонам: 22-62-49, 8-914-557-58-28.

Основная задача «ЭнерджиКвантума» – развить навыки проектной работы на примере энергетики. Во время прохождения базового модуля ребята знакомятся с основными источниками энергии и структурой энергосистемы своего региона; на углубленном – выходят на реализацию полноценных проектов. Ребята научатся мыслить критически и работать с информацией, узнают о современном состоянии и перспективах развития энергетики, получат навыки моделирования процессов и корректного проведения эксперимента.

Дети занимаются в детских технопарках «Кванториум» бесплатно. За это платит государство и компании, которые заинтересованы в выращивании кадров.