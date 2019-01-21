За выходные в двух районах Приамурья задержали браконьеров

Два случая браконьерства выявили инспекторы охотнадзора за минувшие выходные: один в Магдагачинском районе, другой в Бурейском. Кроме того, в Шимановском районе у местного жителя изъяли незаконное оружие. По всем фактам в настоящее время ведется разбирательство.

Ответить за добытую незаконно косулю придется браконьерам из Магдагачинского района. Факт нарушения был выявлен в субботу, 19 января, на территории общества охотников и рыболовов.

В ходе совместного рейда управления и Дирекции охотинспекторы обнаружили стоянку нарушителей. В их автомобиле при проверке нашли тушу самца косули. На место незамедлительно были вызваны сотрудники полиции.

Охота на косулю в Амурской области полностью закрыта. Добытый самец, которого изъяли у нарушителей, обойдется им, помимо прочих санкций, в 120 тысяч рублей — это компенсация за ущерб, нанесенный природе региона.

Кроме того, в Бурейском районе на посту ГИБДД был остановлен для проверки автомобиль, в багажнике которого инспектор обнаружил 13 тушек фазанов. Охота на него была закрыта 31 декабря. Инспектор ГИБДД вызвал на место происшествия сотрудников охотнадзора и полиции. В отношении нарушителя составлены материалы. А в охотугодьях Шимановского района у местного жителя в автомобиле нашли карабин СКС без номеров. Незаконное оружие было изъято. В отношении его владельца ведется разбирательство.