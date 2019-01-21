Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:36 2

За выходные в двух районах Приамурья задержали браконьеров

За выходные в двух районах Приамурья задержали браконьеров
Фото: www.kurer-sreda.ru

Два случая браконьерства выявили инспекторы охотнадзора за минувшие выходные: один в Магдагачинском районе, другой в Бурейском. Кроме того, в Шимановском районе у местного жителя изъяли незаконное оружие. По всем фактам в настоящее время ведется разбирательство.

Ответить за добытую незаконно косулю придется браконьерам из Магдагачинского района. Факт нарушения был выявлен в субботу, 19 января, на территории общества охотников и рыболовов.

В ходе совместного рейда управления и Дирекции охотинспекторы обнаружили стоянку нарушителей. В их автомобиле при проверке нашли тушу самца косули. На место незамедлительно были вызваны сотрудники полиции.

Охота на косулю в Амурской области полностью закрыта. Добытый самец, которого изъяли у нарушителей, обойдется им, помимо прочих санкций, в 120 тысяч рублей — это компенсация за ущерб, нанесенный природе региона.

Кроме того, в Бурейском районе на посту ГИБДД был остановлен для проверки автомобиль, в багажнике которого инспектор обнаружил 13 тушек фазанов. Охота на него была закрыта 31 декабря. Инспектор ГИБДД вызвал на место происшествия сотрудников охотнадзора и полиции. В отношении нарушителя составлены материалы. А в охотугодьях Шимановского района у местного жителя в автомобиле нашли карабин СКС без номеров. Незаконное оружие было изъято. В отношении его владельца ведется разбирательство.

Просмотров всего: 593

#закон #природа #происшествия

распечатать


Происшествия 3

Чиновница в Свободненском районе лишилась свободы за получение взятки
Происшествия

В Свободненском районе браконьеры, удирая от охотнадзора, сломали забор
Происшествия

В Белогорске сняли режим ЧС
Общество 5

У нескольких узников «собачьего Освенцима» нашлись прежние хозяева
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Полиграф

    Полиграф
    2 часа назад

    Т.е.в лес вообще нельзя, всмысле совсем нельзя я так понял.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Лес нужно сохранить для дедушки Ляо.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь