В «Доме Саяпина» в Благовещенске собрали коллекцию из почти 60 антикварных часов

В одном из залов музея «Дом Саяпина» в Благовещенске собрали коллекцию «Уходящее время». Она состоит из почти 60 антикварных часов конца XIX – начала XX веков.

Прежде часовое собрание выставлялось, но большинство хранилось в фондах, и увидеть их можно было редко. Сейчас благовещенцы могут познакомиться со всей коллекцией в любое время. В собрании есть настенные, настольные, наручные и карманные часы, присутствуют даже корабельные. Все они в свое время принадлежали горожанам.

В музее собраны часы производства Российской империи, Германии, Франции, Японии и Швеции, а также отечественные советского периода.

К примеру – «Доха», это карманные часы, произведенные в Российской империи в конце XIX века. Они были карманными условно, так как чаще их носили на шее, на цепочке, использовались как украшение. Тяжелые, красиво украшенные, их прикрывала крышка.

Бренд Doxa – носитель вековых традиций часового искусства. Компания была основана в Швейцарии в 1889 году. Ее основатель Джордж Дюкоммен был родом из бедной многодетной семьи. Чтобы помочь родным, он уже с 12 лет подрабатывал в часовой мастерской. Именно тогда талантливый мальчик полюбил часовое ремесло, которое прославило его на весь мир. В 20 лет Дюкоммен открывает предприятие по производству часов под названием Doxa. Эксклюзивные часы его фирмы получили признание российских князей и членов Императорского двора.

Подробно об экспонатах выставки можно прочитать в материале Натальи Наделяевой в рубрике «Культпросвет».

Выставка «Уходящее время» действует постоянно. Музей «Дом Саяпина» находится по адресу: улица Амурская, 216.