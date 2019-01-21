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21января
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1 февраля благовещенские школы начнут прием детей в первые классы

1 февраля благовещенские школы начнут прием детей в первые классы
Фото: Амур.инфо

Запись детей в первые классы в Благовещенске начнется 1 февраля. 26 января школы проведут день открытых дверей для родителей будущих первоклассников. Предполагается, что в 2019 году за парты сядут 3 200 первоклассников. Это больше, чем в прошлом году. Для сравнения: в 2018 году учиться пришли 3 078 детей.

В день открытых дверей – 26 января – для родителей проведут творческие мастерские, экскурсии по школе, индивидуальные консультации с педагогами, учителями начальных классов, социальными педагогами, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Прием в первый класс осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Родители или законные представители должны подать заявление о приеме в первый класс, предъявить оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, а также свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.

Школа должна выдать заявителю документ с отметкой о получении заявления. Зачисление в первый класс оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после приема документов.

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#дети #школа

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